Ecobat nombra un nuevo director financiero

IRVING, Texas, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat, líder mundial en reciclaje de baterías, anuncia el nombramiento de Lloyd McGuire como director financiero. Como miembro clave del equipo ejecutivo, McGuire supervisará todas las operaciones financieras de Ecobat, incluida la contabilidad, los informes financieros, los impuestos, el control comercial y la tesorería. Manejará todos los aspectos de los asuntos financieros y la toma de decisiones.

"Lloyd tiene una trayectoria comprobada en el uso de información financiera para transformar las estrategias comerciales. Somos muy afortunados de tenerlo al frente de las operaciones financieras de nuestra organización a medida que continuamos haciendo que el negocio de las baterías sea más seguro y sostenible", dijo Marcus, consejero delegado de Ecobat. Randolph.

McGuire aporta más de 15 años de experiencia multifuncional, incluidos roles como consultor de reestructuración empresarial, asesor de reestructuración financiera y abogado de empresas públicas y privadas, prestamistas, partes sin garantía y entidades gubernamentales. Más recientemente, actuó como socio de reestructuración y finanzas corporativas en FTI Consulting. Antes de eso, McGuire hizo unas prácticas en GSO Capital Partners de The Blackstone Group después de servir en servicio activo en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos como abogado defensor. Mientras estuvo en el ejército, se concentró en litigios y se desplegó en Afganistán con un batallón de infantería, actuando como asesor legal del Comandante en asuntos como derecho fiscal, investigaciones, operaciones de detenidos y derecho de guerra. Tiene un B.A. de la Universidad Southwestern, un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Carolina del Sur y un máster en Administración de Empresas de la Universidad Texas A&M. Es miembro del Colegio de Abogados de Texas, del Colegio de Abogados de Carolina del Sur y del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia y es miembro de la Junta Asesora de MBA de Texas A&M.

McGuire se une a otros seis líderes sénior que aportan décadas de experiencia global y una dedicación inigualable para liderar Ecobat a medida que continúa transformando el almacenamiento de energía. Se une oficialmente al equipo el 19 de septiembre de 2022, en el cargo de director financiero.

Acerca de Ecobat

Ecobat es el mayor reciclador de pilas del mundo. Reciclamos por completo cerca de 70 millones de baterías de automóviles de plomo cada año. Durante casi un siglo, Ecobat ha hecho que el negocio de las baterías sea más seguro y sostenible. Ahora, seguimos inventando formas de aprovechar el plomo, el litio y otros materiales que impulsan la vida cotidiana de manera más eficiente. Para obtener más información sobre cómo estamos transformando el almacenamiento de energía, visite www.ecobat.com.

