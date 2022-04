EcoFlow atteint une couverture complète du marché européen, avec une nouvelle expansion prévue en Allemagne, en France et au Royaume-Uni

Signe de sa nouvelle expansion, EcoFlow a récemment lancé des sites Web officiels en Allemagne et en France. Cela fait suite au lancement de son site Web officiel au Royaume-Uni en 2021. Alors qu'elle accélère son activité et marque le début de la saison printanière, EcoFlow a lancé sa vente de Pâques sur les marchés européens, offrant aux clients des réductions sur les centrales électriques portables et les produits de panneaux solaires.

EcoFlow lance la vente de Pâques

À Pâques, EcoFlow offre aux clients des économies allant jusqu'à 10 % sur son site Web officiel. La centrale électrique portable DELTA mini, qui se vend 1 099 €, est offerte au prix promotionnel de 999 €, soit une économie de 100 €. Parallèlement, une réduction de 9 % a été appliquée au panneau solaire de 110 W, pour un prix promotionnel de 309 €. La vente de Pâques d'EcoFlow prend fin le 24 avril.

EcoFlow a été désignée sponsor officiel des AOP Awards

En élargissant sa présence sur le marché européen, EcoFlow a également développé des partenariats avec différentes organisations à travers le continent, couvrant divers secteurs tels que la photographie, le sport, l'automobile, et plus encore. L'Association of Photographers (AOP) a récemment annoncé la nomination d'EcoFlow comme sponsor des 37e AOP Awards. AOP est l'organisation leader créée au 20e siècle pour les photographes professionnels des secteurs créatifs, dont les membres prestigieux ont mis en lumière des sujets culturels et sociétaux au Royaume-Uni et à l'échelle mondiale.

« À mesure que la connaissance des solutions d'énergie renouvelable et de stockage d'électricité se développe en Europe, EcoFlow continue de démontrer sa technologie de pointe et son leadership éclairé dans ce domaine, libérant des innovations qui influencent notre façon de concevoir et d'utiliser l'énergie », a déclaré Ryan Xing, responsable régional d'EcoFlow Europe.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d'accessoires respectueux de l'environnement. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant des solutions de stockage d'énergie plus légères et durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

