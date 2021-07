EcoFlow lance la batterie portable domestique la plus puissante sur Kickstarter

Les précommandes sont maintenant disponibles sur Kickstarter , et les contributeurs devraient recevoir leurs produits fin novembre de cette année.

« Les événements climatiques extrêmes et l'instabilité du réseau incitent les gens à prendre davantage le contrôle de leurs solutions d'alimentation domestique », a déclaré Thomas Chen, directeur de la R&D chez EcoFlow. « L'écosystème EcoFlow DELTA Pro est principalement conçu pour deux scénarios d'utilisation : pour fournir une alimentation de secours critique pendant les coupures de courant et, pour mieux surveiller et contrôler votre consommation électrique quotidienne et réduire vos factures d'électricité. »

Capacité et écosystème extensibles

L'EcoFlow DELTA Pro possède la plus grande capacité extensible du marché, avec une capacité de base de 3,6 kWh qui passe à 10,8 kWh avec deux batteries supplémentaires, et jusqu'à 25 kWh avec des produits de l'écosystème comme un panneau domestique intelligent et des générateurs intelligents.

Les accessoires de l'écosystème EcoFlow constituent un élément différenciateur pour l'industrie. Ils élargissent les possibilités en proposant davantage d'options de sources d'alimentation, d'accessoires permettant d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de moyens plus conviviaux pour contrôler et gérer l'alimentation.

Sources d'alimentation multiples : panneau solaire, suiveur solaire, adaptateur EV X-Stream, générateur intelligent

Augmenter la capacité de la batterie de base : batteries supplémentaires Smart, Hub double tension

Plus de contrôle : application EcoFlow, télécommande DELTA Pro, panneau de la maison intelligente

Recharge le plus rapide du secteur

L'EcoFlow DELTA Pro n'est pas seulement la station de recharge la plus rapide au monde, mais aussi la première batterie portable qui permet la même recharge que celle pour les VE, et la première à exploiter plusieurs sources d'énergie - le réseau, le solaire, l'éolien et le gaz.

L'EcoFlow DELTA Pro soutient une puissance d'entrée à 3 000 W via les borne de recharge pour VE, le panneau domestique intelligent EcoFlow ou une prise de courant de 240 V. De plus, l'entrée peut être portée à 6 000 W lorsque l'EcoFlow DELTA Pro se connecte à une Smart Extra Battery avec l'ajout de la charge solaire et de la charge de générateur intelligent, ce qui permet à l'EcoFlow DELTA Pro d'être entièrement rechargé en deux heures.

Première batterie à permettre les mêmes recharges pour VE, elle peut être entièrement rechargée en 1,8 heure par l'une des 35 000 bornes de recharge pour VE de niveau 2 AC réparties sur le territoire américain, ce qui libère les propriétaires de VE de l'angoisse de la batterie faible.

Alimenter (presque) tout

Avec une énorme sortie à 3 600 W CA, qui peut être étendue à 7 200 W en connectant deux unités DELTA Pro avec le Hub Double-Voltage, le DELTA Pro peut alimenter des appareils lourds comme les réfrigérateurs et les climatiseurs - même jusqu'à 240 V.

En cas de panne prolongée, une famille consomme environ 3,68 kWh/jour en moyenne pour alimenter des appareils électroniques tels que des lampes, un ventilateur, un routeur internet, des ordinateurs portables et des smartphones, ainsi qu'un réfrigérateur. Avec une seule charge de l'écosystème complet EcoFlow DELTA Pro, une famille peut maintenir le fonctionnement de ces appareils pendant environ sept jours.

« L'idée d'EcoFlow a toujours été de fournir les meilleures solutions pour la production, le stockage et la consommation d'énergie », a déclaré Chen. « Et avec l'écosystème EcoFlow DELTA Pro, nous pouvons affirmer avec confiance que nous avons élaboré une solution intégrée sur les trois niveaux et établi une nouvelle norme pour l'industrie. »

EcoFlow DELTA Max

Parallèlement au lancement aujourd'hui de l'EcoFlow DELTA Pro, EcoFlow a également lancé l'EcoFlow DELTA Max sur Kickstarter. Avec une capacité de base de 2 016 Wh extensible à 6 048 Wh, l'EcoFlow DELTA Max est une version plus portable et réduite de l'EcoFlow DELTA Pro.

SOURCE EcoFlow Inc.