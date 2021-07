EcoFlow przedstawia na stronie Kickstarter przeznaczoną do użytku domowego przenośną stację zasilania o dużej pojemności

„Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i niestabilność sieci energetycznej skłaniają ludzi do przejęcia większej kontroli nad rozwiązaniami energetycznymi stosowanymi w ich domach ‒ powiedział Thomas Chen, dyrektor ds. badań i rozwoju w EcoFlow. - Ekosystem EcoFlow DELTA Pro został zaprojektowany głównie z myślą o dwóch scenariuszach użytkowania, a mianowicie: zapewnieniu zasilania awaryjnego podczas przerw w dostawie prądu oraz lepszego monitorowania i kontroli codziennego zużycia energii, a tym samym obniżenia rachunków za prąd".

Rozbudowa ekosystemu i możliwość zwiększenia pojemności

EcoFlow DELTA Pro oferuje największe na rynku możliwości w zakresie zwiększenia pojemności stacji z poziomu wyjściowego 3,6kWh do 10,8kWh przy zastosowaniu dwóch dodatkowych stacji lub do 25kWh w przypadku użycia produktów tworzących pełny ekosystem, takich jak panel zarządzania Smart Home i inteligentne generatory.

Akcesoria ekosystemu EcoFlow są wyznacznikiem w branży. Ich zastosowanie zwiększa możliwości wykorzystania dodatkowych źródeł zasilania. Akcesoria pozwalające na maksymalne wykorzystanie energii oraz bardziej przyjazne dla użytkownika sposoby kontroli i zarządzania zasilaniem.

Kilka źródeł zasilania: panel słoneczny, lokalizator słoneczny ( Solar Tracker) , adaptery strumienia EV X-Stream, inteligentny generator

Zwiększenie pojemności baterii : baterie Smart Extra, podwójny koncentrator napięcia

Większa kontrola zasilania: aplikacja EcoFlow, zdalne sterowanie DELTA Pro, panel zarządzania

Najszybsze ładowanie w branży

EcoFlow DELTA Pro zapewnia nie tylko najkrótszy czas ładowania wśród wszystkich stacji zasilania na świecie, ale jest również pierwszą przenośną stacją, którą można ładować poprzez stacje ładowania i która wykorzystuje wiele źródeł energii: sieć energetyczną, energię słoneczną, wiatrową i gaz.

Stację EcoFlow DELTA Pro można ładować za pomocą stacji ładowania o mocy 3000 W, a ponadto obsługuje ona inteligentny panel zarządzania Smart Home EcoFlow lub gniazda 240 V. Co więcej, moc wejściowa EcoFlow DELTA Pro może zostać zwiększona do 6000W przy użyciu dodatkowej stacji Smart Extra z wykorzystaniem ładowania słonecznego i inteligentnego generatora, co umożliwia pełne naładowanie EcoFlow DELTA Pro w ciągu dwóch godzin.

Jako pierwsza stacja zasilania, którą można ładować na stacji ładowania pojazdów, EcoFlow DELTA Pro osiąga poziom pełnego naładowania w ciągu 1,8 godziny. W celu jej naładowania można skorzystać z jednej z 35 tys. stacji ładowania AC poziomu 2 w całych Stanach Zjednoczonych.

Niemal nieograniczone możliwości zasilania

Dzięki ogromnej mocy wyjściowej 3600W AC, którą można zwiększyć do 7200W poprzez połączenie dwóch jednostek DELTA Pro z podwójnym koncentratorem napięcia, DELTA Pro może zasilać urządzenia pobierające dużo mocy, takie jak lodówki czy klimatyzatory do 240V.

W przypadku długotrwałej przerwy w dostawie prądu przeciętna rodzina zużywa około 3,68 kWh/dziennie awaryjnej energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń elektronicznych takich jak oświetlenie, wentylator, router internetowy, laptopy i smartfony oraz lodówka. Przy pełnym naładowaniu ekosystemu EcoFlow DELTA Pro energii wystarczy na około siedem dni.

„Ideą EcoFlow zawsze było dostarczanie najlepszych rozwiązań w zakresie wytwarzania, magazynowania i zużycia energii ‒ powiedział Chen. - Dzięki ekosystemowi EcoFlow DELTA Pro możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wypracowaliśmy zintegrowane rozwiązanie na wszystkich trzech poziomach i wyznaczyliśmy nowy standard w branży".

EcoFlow DELTA Max

Wraz z wprowadzeniem do sprzedaży EcoFlow DELTA Pro firma EcoFlow zadebiutowała również na Kickstarterze z produktem EcoFlow DELTA Max. Posiadając pojemność wyjściową na poziomie 2016Wh z możliwością jej zwiększenia do 6048Wh, EcoFlow DELTA Max jest łatwiejszą w transporcie, skalowaną wersją EcoFlow DELTA Pro.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1575043/image.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.