EcoFlow präsentiert tragbare Heimbatterie mit höchster Kapazität auf Kickstarter

„Extreme Wetterereignisse und die Instabilität des Stromnetzes bewegen die Menschen dazu, mehr Kontrolle über ihre häuslichen Energieversorgung zu übernehmen", sagt Thomas Chen, R&D Director bei EcoFlow. „Das EcoFlow DELTA Pro-Ökosystem ist in erster Linie für zwei Nutzungsszenarien konzipiert: zur Bereitstellung von kritischem Backup-Strom bei Stromausfällen und zur besseren Überwachung und Kontrolle des täglichen Stromverbrauchs, sowie zur Senkung der Energiekosten."

Skalierbare Kapazität und Ökosystem

Die EcoFlow DELTA Pro bietet mit 3,6kWh die größte Basiskapazität von am Markt. . Diese kann mit zwei zusätzlichen Batterien auf 10,8 kWh und mit Ökosystemprodukten wie einem Smart Home Panel und intelligenten Generatoren auf bis zu 25 kWh gesteigert werden.

Das Zubehör des EcoFlow-Ökosystems ist einzigartig in der Branche. Sie erweitern die Einsatzmöglichkeiten Ihres Ecoflow-Ökosystems, indem sie mehr Optionen für Stromquellen, Zubehör zur maximalen Nutzung der Energie und benutzerfreundlichere Möglichkeiten zur Steuerung sowie Verwaltung der Stromversorgung nutzen.

Vielfältige Ladequellen: Solar Panel, Solar Tracker, EV X-Stream Adapter, Smart Generator

Erweitern Sie die Kapazität der Basisbatterie: Intelligente Zusatzbatterien,

Mehr Power Control: EcoFlow App, DELTA Pro Fernbedienung, Smart Home Panel

Schnellste Ladung in der Branche

Die EcoFlow DELTA Pro ist nicht nur die schnellste Ladestation der Welt, sondern auch die erste tragbare Batterie, die das Laden von Elektrofahrzeugen unterstützt und die erste, die mehrere Stromquellen zur Wiederaufladung nutzen kann - das Stromnetz, Solar, Wind und Gas.

Die EcoFlow DELTA Pro unterstützt das Laden mit bis zu 3000 W über EV-Ladesäule, das EcoFlow Smart Home Panel oder über eine 230-V-Steckdose. Darüber hinaus kann die Eingangsleistung auf bis zu 6000 W erhöht werden, indem die EcoFlow DELTA Pro an eine Smart Extra Battery angeschlossenwird und zusätzlich mit Solar sowie einem Smart Generator geladen wird.

Als erste portable Batteriekann sie in 1,8 Stunden an einer der 87.000 Level-2-AC-EV-Ladestationen in Europa vollständig aufgeladen. Aufgrund ihrer Fähigkeit Elektrofahrzeuge aufzuladen, kann die Delta Pro als ‚Reservekanister' oder Range Extender eingesetzt werden.

Macht (fast) alles möglich

Mit einer enormen AC-Ausgangsleistung von 3600 W, die durch den Anschluss von zwei DELTA Pro-Geräten mit dem Double-Voltage-Hub auf bis zu 7200 W erweitert werden kann, kann das DELTA Pro schwere Geräte wie Kühlschränke und Klimaanlagen mit Strom versorgen - sogar bis zu 240 V.

Im Falle eines länger andauernden Stromausfalls verbraucht eine durchschnittliche Familie ca. 3,68 kWh/Tag Notstrom, um Elektronikgeräte wie Lampen, eine Mikrowelle, einen Internet-Router, Laptops und Smartphones sowie einen Kühlschrank zu betreiben. Mit nur einer Ladung des kompletten EcoFlow DELTA Pro-Ökosystems kann eine Familie diese Gerätekonfiguration etwa sieben Tage lang betreiben.

„Das Ziel von EcoFlow war es schon immer, die besten Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch von Energie anzubieten", so Chen. „Und mit dem EcoFlow DELTA Pro-Ökosystem können wir selbstbewusst sagen, dass wir eine integrierte Lösung auf allen drei Ebenen erarbeitet und einen neuen Standard für die Branche gesetzt haben."

EcoFlow DELTA Max

Zusammen mit der heutigen Markteinführung des EcoFlow DELTA Pro hat EcoFlow auch den EcoFlow DELTA Max auf Kickstarter vorgestellt. Mit einer Basiskapazität von 2016 Wh, die auf 6048 Wh erweitert werden kann, ist die EcoFlow DELTA Max eine tragbarere und skalierte Version der EcoFlow DELTA Pro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575043/image.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.