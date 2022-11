EcoFlow RIVER 2 pierwszą serią przenośnych urządzeń zasilających z certyfikatem TÜV Rheinland

Seria złożona z trzech modeli otrzymała certyfikat TÜV Rheinland „Reliable Charger" dla niezawodnych urządzeń zasilających.

LONDYN, 9 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, ukierunkowana na ochronę środowiska spółka specjalizująca się w rozwiązaniach energetycznych, ogłosiła, że seria RIVER 2 jest oficjalnie dostępna do zakupu w Europie w sklepach internetowych EcoFlow i Amazon. W międzyczasie seria RIVER 2 otrzymała certyfikat TÜV Rheinland „Reliable Charger", stając się pierwszym podmiotem w branży przenośnych urządzeń zasilających, który uzyskał certyfikat od globalnego lidera w zakresie niezależnych testów, kontroli i certyfikacji.

EcoFlow RIVER 2 Series Becomes the First TÜV Rheinland-Certified Portable Power Station Series

„EcoFlow zawsze stawiał na pierwszym miejscu doświadczenie użytkownika i bezpieczeństwo, ponieważ naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które dają nowe możliwości konsumentom na całym świecie - powiedział Bruce Wang, dyrektor generalny EcoFlow. - Otrzymanie certyfikatu TÜV Rheinland to zaszczyt, ponieważ jest on kolejnym potwierdzeniem, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa".

Certyfikat „Reliable Charger" TÜV Rheinland ocenia głównie bezpieczeństwo i niezawodność ładowania i rozładowywania przenośnych stacji zasilania w różnych rzeczywistych scenariuszach za pomocą naukowych i obiektywnych metod testowania. Biorąc pod uwagę te i inne aspekty faktycznych wrażeń użytkownika, TÜV Rheinland opracował rygorystyczny program certyfikacji dla serii RIVER 2. Następnie przeprowadzono ścisłą i kompleksową ocenę z wykorzystaniem trzech głównych strategii testowych, w tym oceny stabilności napięcia, żywotności cyklu, wydajności konwersji energii, temperatury ładowania i rozładowania oraz innych podstawowych czynności, a także weryfikacji bezpieczeństwa i testów niezawodności przypadków użycia.

EcoFlow dodatkowo zlecił TÜV Rheinland przeprowadzenie testów weryfikacyjnych serii RIVER 2 pod kątem możliwości szybkiego ładowania X-Stream i ochrony przed przeciążeniem X-Boost, ponieważ rzeczywiste działanie tych funkcji w znacznym stopniu wpływa na ogólne wrażenia użytkownika.

„Bezpieczeństwo i jakość są naszym stałym celem od 150 lat - powiedział Jay Yang, wiceprezes TÜV Rheinland. - Klienci EcoFlow mogą być spokojni, wiedząc, że seria RIVER 2 przeszła wszystkie nasze rygorystyczne procedury badania bezpieczeństwa".

EcoFlow

EcoFlow jest firmą dostarczającą rozwiązania obejmujące przenośne systemy zasilania i odnawialne źródła energii. Od założenia w 2017 r. EcoFlow zapewnia spokój klientom na ponad 100 rynkach dzięki seriom przenośnych stacji zasilania i przyjaznym dla środowiska akcesoriom. Misją EcoFlow jest zrewolucjonizowanie dostępu do energii poprzez lżejsze, trwalsze, ekologiczne i ciche urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow są już dostępne we wszystkich krajach i regionach w Europie za pośrednictwem sieci ponad 800 lokalnych punktów sprzedaży.

Więcej informacji na stronie EcoFlow.

Wielka Brytania uk.ecoflow.com

Francja: fr.ecoflow.com

Niemcy: de.ecoflow.com

Włochy: it.ecoflow.com

Hiszpania: es.ecoflow.com

Pozostałe kraje europejskie: eu.ecoflow.com

Źródło: EcoFlow Europe s.r.o.

KONTAKT:

Donna Ding

kierownik działu PR EcoFlow w Europie

e-mail: [email protected]

tel. +86 18138401354

Franko Fischer

dyrektor działu PR EcoFlow w Niemczech

e-mail: [email protected]

tel. +44 015209038677

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1940048/Rheinland_KV_UK.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.