La série EcoFlow RIVER 2 devient la première série de stations électriques portables certifiée TÜV Rheinland

La série de trois modèles a reçu la certification « Chargeur fiable » de TÜV Rheinland.

LONDRES, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, une société de solutions d'énergie renouvelable et d'alimentation portable, annonce aujourd'hui que la série RIVER 2 est officiellement disponible à la vente en Europe sur les boutiques en ligne EcoFlow et Amazon. L a série RIVER 2 vient de recevoir la certification « Chargeur fiable » de TÜV Rheinland, devenant ainsi la première dans le secteur de l'alimentation portable à être certifiée par le leader mondial des services indépendants de test, d'inspection et de certification.

EcoFlow RIVER 2 Series Becomes the First TÜV Rheinland-Certified Portable Power Station Series

« EcoFlow a toujours donné la priorité à l'expérience utilisateur et à la sécurité. Notre mission est de fournir des produits de haute qualité qui permettent aux consommateurs du monde entier d'être autonomes », a déclaré Bruce Wang, PDG d'EcoFlow. « C'est un honneur de recevoir la certification de TÜV Rheinland, car c'est un nouveau gage de reconnaissance que nos produits répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées. »

La certification « Chargeur fiable » de TÜV Rheinland évalue principalement la sécurité et la fiabilité de la charge et de la décharge des stations électriques portables dans divers scénarios de la vie réelle, par le biais de méthodes d'essai scientifiques . En tenant compte de ces tests et d'autres aspects de l'expérience utilisateur réelle, TÜV Rheinland a développé un programme de certification strict pour la série RIVER 2. Une évaluation rigoureuse et complète a ensuite été réalisée à l'aide de trois grandes stratégies d'essai, notamment l'évaluation de la stabilité de la tension, du cycle de vie, de l'efficacité de la conversion énergétique, de la température de charge et de décharge et d'autres opérations de base. La série a également passé des tests de vérification de la sécurité et des essais de fiabilité du cas d'utilisation.

De plus, EcoFlow a demandé à TÜV Rheinland d'effectuer des tests de vérification sur les capacités de charge rapide X-Stream et de protection contre les surcharges X-Boost de la série RIVER 2 car les performances réelles de ces fonctions influencent grandement l'expérience globale de l'utilisateur.

« La sécurité et la qualité sont nos objectifs constants depuis 150 ans », a déclaré Jay Yang, vice-président de TÜV Rheinland. « Les clients d'EcoFlow peuvent avoir l'esprit tranquille, car la série RIVER 2 a passé avec succès toutes nos procédures rigoureuses de tests de sécurité ».

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses stations électriques portables et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans tous les pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites Web d'EcoFlow :

Royaume-Uni : uk.ecoflow.com

France : fr.ecoflow.com

Allemagne : de.ecoflow.com

Italie : it.ecoflow.com

Espagne : es.ecoflow.com

Autres pays de l'UE : eu.ecoflow.comSOURCE : EcoFlow Europe s.r.o.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1940048/Rheinland_KV_UK.jpg