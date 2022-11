TAIPEI, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores que defende a missão corporativa de "Upgrade Your Life" ("aprimore sua vida") assumiu o compromisso de oferecer produtos ecológicos de alto desempenho, alta qualidade e ultra durabilidade por meio de suas inovações criativas. Ao longo dos anos, a GIGABYTE esteve ativamente envolvida em projetos relacionados ao ambiente, social e governança (ESG) para se estabelecer como uma marca ecológica.

Ecologicamente consciente, GIGABYTE assume compromisso de construir uma marca ecológica por meio de práticas sustentáveis

Como fornecedora de produtos ecológicos, a GIGABYTE introduziu várias aplicações inovadoras de materiais e tecnologias na produção, com o objetivo de alcançar uma economia circular com zero desperdício. Com o aumento interminável no desempenho dos hardwares de computador, o resfriamento se tornou mais essencial do que nunca. A GIGABYTE vem se concentrando em tecnologias inovadoras de resfriamento em várias linhas de produtos para aumentar ainda mais o ciclo de vida dos produtos. Por exemplo, a mais recente placa de vídeo RTX 4090 AORUS MASTER conta com um sistema de resfriamento aprimorado com o projeto de superfície de ventoinhas Bionic Shark, que melhora muito o desempenho de resfriamento e a durabilidade do produto.

Graças a sua inovação, a GIGABYTE acumulou mais de duas mil patentes, e muitos de seus produtos ganharam reconhecimentos internacionais, como o CES Innovation Award, o Reddot Design Award e o iF Design Award. Além disso, por meio de materiais de embalagem ecológicos para reduzir resíduos subsequentes, a quantidade total de materiais de embalagens comprados em 2021 diminuiu quase 50% em dez anos.

Como uma marca ambientalmente consciente, a GIGABYTE iniciou uma longa lista de projetos verdes ao longo dos anos para tornar o mundo sustentável. O G-HOME Sustainable Eco-Rooftop da sede da GIGABYTE foi construído para melhorar a diversidade ecológica urbana, obtendo, ao mesmo tempo, benefícios ambientais como economia de energia, redução de carbono, economia de água e zero resíduos. Ao longo dos anos, a GIGABYTE uniu forças com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) para aumentar a conscientização sobre o aquecimento global e plantou mais de 80 mil árvores até 2021. Os funcionários da GIGABYTE também se envolveram em iniciativas e lançaram ações voluntárias ecológicas de limpeza de resíduos a pé e atividades de limpeza de litorais, para devolver o verde ao meio ambiente.

A GIGABYTE incorporou profundamente o DNA verde em sua cultura corporativa e conseguiu um crescimento estável de faturamento por seis anos consecutivos. Em 2021, a empresa cresceu 44% em relação ao ano anterior e foi nomeada "Best Employers" pela Forbes em 2020. A GIGABYTE continuará a utilizar sua competência central para desenvolver soluções para a sustentabilidade e empenhar-se por um novo futuro da economia verde e de baixo carbono. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_CSR_global

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932155/Eco_conscious_GIGABYTE_Committed_Building_Eco_friendly_Brand_Through_Sustainable_Practices.jpg

FONTE GIGABYTE

