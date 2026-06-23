Ecosolex продемонстрирует хранение энергии для жилых помещений и коммерческого и промышленного использования с полным сценарием на выставке EES Europe 2026 при поддержке местной европейской доставки и обслуживания

МЮНХЕН, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Ecosolex, бренд хранения энергии Shenzhen Topband Co., Ltd. (биржевой код: 002139.SZ), представит свой полный сценарий коммерческого и промышленного и бытового хранения энергии на выставке EES Europe 2026, являющейся частью The SMARTER E Europe, с 23 по 25 июня в Messe München, зал C2, стенд 320. Сообщение европейским покупателям: хранение, которое конкурирует по технологии и стоимости, подкрепленное местной доставкой и обслуживанием.

Для коммерческого и промышленного использования Ecosolex будет оснащен универсальным шкафом M125G261 (125 кВт / 261 кВтч) и встроенным накопителем PV P125G261. Теперь де-факто европейский формат для коммерческого и промышленного использования, шкаф 261 кВтч, уже развернут на нескольких европейских рынках. Ассортимент расширяется от компактных шкафов Flexo50 (30 кВт / 50 кВтч) и Flexo200 до 3,13 МВтч ValtrixString 3.0 для крупномасштабных проектов.

Для бытового использования Ecosolex покажет высоковольтный универсальный блок 6 кВт / 10 кВтч и батарею Opti L16 (51,2 В, 314 Ач, 16 кВтч) наряду с низковольтными и высоковольтными стоечными решениями. В основе линейки лежат самостоятельно разработанные EMS, BMS и PCS мощностью 125 кВт, обеспечивающие управление на уровне протокола TOPBAND по всему стеку.

Все чаще европейские покупатели взвешивают скорость доставки, местную реакцию и удобство обслуживания так же сильно, как и цену. Ecosolex управляет региональным сервисным центром и складом в Румынии, обслуживающим Центральную, Восточную и Юго-Восточную Европу, с местным послепродажным обслуживанием и технической поддержкой в нескольких европейских точках, опираясь на глобальную производственную сеть Topband в Китае, Мексике, Вьетнаме, Индии и Румынии, которая обслуживает клиентов по всему миру.

«По мере того, как европейский рынок хранилищ для коммерческого и промышленного использования переходит от установки к интеграции, мы фокусируемся на местной доставке и пожизненном обслуживании, а не просто на самой низкой предварительной цене», — сказал Эндрю Сюй (Andrew Xu), генеральный директор Topband New Energy.

Полный портфель хранилищ Ecosolex представлен на выставке EES Europe 2026, зал C2, стенд 320; зарядные устройства от Topband и Ecosolex представлены отдельно на Power2Drive Europe, зал B6, стенд 135.

О Ecosolex — Ecosolex является брендом хранения энергии Shenzhen Topband Co., Ltd. (биржевой код: 002139.SZ), глобальным поставщиком интеллектуальных решений для управления, основанным в 1996 году и зарегистрированным с 2007 года. Основанная на технологической платформе Topband с поддержкой ИИ, основанной на возможностях электронного управления, двигателя, аккумулятора, преобразования энергии и IoT, Ecosolex поставляет коммерческие, промышленные и бытовые системы хранения энергии с самостоятельно разработанными EMS, BMS и PCS. В 2025 году выручка Topband от продаж составила около 1,58 млрд долларов.