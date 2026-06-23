Ecosolex présentera des solutions complètes de stockage d'énergie pour les secteurs commercial/industriel et domestique lors du salon ees Europe 2026, en s'appuyant sur un réseau européen de distribution et de services locaux

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ecosolex, la marque de stockage d'énergie de Shenzhen Topband Co., Ltd. (symbole boursier : 002139.SZ) présentera sa gamme complète de solutions de stockage d'énergie pour les secteurs commercial/industriel (C&I) et domestique lors du salon ees Europe 2026, qui se tiendra dans le cadre de The smarter E Europe, du 23 au 25 juin au Messe München, hall C2, stand 320. Message adressé aux acheteurs européens : il s'agit de solutions de stockage compétitives tant sur le plan technologique que financier, soutenues par un réseau local de livraison et de service après-vente.

Pour le secteur C&I, Ecosolex présentera le modèle M125G261 (coffret tout-en-un de 125 kW/261 kWh) et le modèle P125G261, intégrant un système de stockage photovoltaïque. Devenu le format de référence en Europe pour les applications commerciales et industrielles, le coffret 261 kWh est déjà déployé sur plusieurs marchés européens. La gamme s'étend des coffrets compacts Flexo50 (30 kW/50 kWh) et Flexo200 au ValtrixString 3.0 de 3,13 MWh, destiné aux projets de grande envergure.

Pour un usage domestique, Ecosolex présentera une unité tout-en-un haute tension de 6 kW/10 kWh, ainsi que la batterie Opti L16 (51,2 V, 314 Ah, 16 kWh) aux côtés de solutions en rack basse et haute tension. Cette gamme s'appuie sur des systèmes EMS, BMS et PCS de 125 kW développés en interne, qui permettent à TOPBAND d'exercer un contrôle au niveau du protocole sur l'ensemble de la pile.

De plus en plus, les acheteurs européens accordent autant d'importance à la rapidité de livraison, à la réactivité locale et à la facilité d'entretien qu'au prix. Ecosolex exploite un centre de services régional et un entrepôt en Roumanie, desservant l'Europe centrale, orientale et du Sud-Est, et propose un service après-vente et une assistance technique locaux sur plusieurs sites européens. L'entreprise s'appuie sur le réseau mondial de fabrication de Topband, présent en Chine, au Mexique, au Vietnam, en Inde et en Roumanie, qui dessert des clients dans le monde entier.

« Alors que le marché européen du stockage d'énergie pour les entreprises et les particuliers passe de la simple installation à l'intégration, nous mettons l'accent sur la livraison locale et le service après-vente tout au long du cycle de vie du produit, et pas seulement sur le prix d'achat le plus bas », a déclaré Andrew Xu, Directeur général de Topband New Energy.

L'ensemble de la gamme de solutions de stockage d'Ecosolex est présenté au salon ees Europe 2026, hall C2, stand 320. Les produits de recharge de Topband et d'Ecosolex sont quant à eux présentés séparément au salon Power2Drive Europe, hall B6, stand 135.

À propos d'Ecosolex — Ecosolex est la marque de stockage d'énergie de Shenzhen Topband Co., Ltd. (symbole boursier : 002139.SZ), fournisseur mondial de solutions de contrôle intelligent fondé en 1996 et coté en bourse depuis 2007. S'appuyant sur la plateforme technologique basée sur l'IA de Topband, ainsi que sur des capacités en matière de contrôle électronique, de moteurs, de batteries, de conversion de puissance et d'Internet des objets (IoT), Ecosolex propose des systèmes de stockage d'énergie destinés aux secteurs commercial/industriel et domestique, équipés de systèmes EMS, BMS et PCS développés en interne. En 2025, Topband a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,58 milliard de dollars.