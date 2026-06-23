Společnost Ecosolex představí na veletrhu ees Europe 2026 řešení k ukládání energie pro komerční a průmyslové i rezidenční účely pokrývající všechny scénáře, podpořená místními evropskými dodávkami a servisem

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Topband New Energy

Jun 23, 2026, 16:46 ET

MNICHOV, 23. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Ecosolex, značka zabývající se skladováním energie a patřící pod Shenzhen Topband Co., Ltd. (burzovní kód: 002139.SZ), představí na veletrhu ees Europe 2026, který je součástí akce Chytřejší elektronická Evropa, své portfolio řešení ke skladování energie pro komerční a průmyslové (C&I) i rezidenční účely pro všechny scénáře. Akce se koná od 23. do 25. června v Messe München, hala C2, stánek 320. Poselství evropským odběratelům zní takto: jsou to systémy k ukládání energie, které jsou konkurenceschopné z hlediska technologie i nákladů a jsou podpořeny místními dodávkami a servisem.

Pro sektor C&I představí společnost Ecosolex model M125G261 (125 kW / 261 kWh, skříň typu „vše v jednom") a model P125G261 s integrovaným fotovoltaickým systémem a úložištěm energie. Skříň o kapacitě 261 kWh, která se stala de facto evropským standardem pro segment C&I, je již nasazena na mnoha evropských trzích. Nabídka sahá od kompaktních skříní Flexo50 (30 kW / 50 kWh) a Flexo200 až po model ValtrixString 3.0 o kapacitě 3,13 MWh určený pro rozsáhlé projekty.

Pro použití v domácnostech představí společnost Ecosolex vysokonapěťovou jednotku typu „vše v jednom" o výkonu 6 kW / 10 kWh a baterii Opti L16 (51,2 V, 314 Ah, 16 kWh), a to vedle nízkonapěťových i vysokonapěťových řešení v regálovém provedení. Základem této řady jsou vlastní systémy EMS (řízení energie), BMS (řízení baterie) a 125 kW PCS (měnič výkonu), které umožňují řízení na úrovni protokolu TOPBAND v rámci celého systému.

Evropští odběratelé kladou stále větší důraz na rychlost dodání, místní reakci a servisní dostupnost, a to stejně jako na cenu. Společnost Ecosolex provozuje regionální servisní centrum a sklad v Rumunsku, které obsluhuje střední, východní a jihovýchodní Evropu, a nabízí místní poprodejní a technickou podporu na několika místech v Evropě, přičemž čerpá z globální výrobní sítě společnosti Topband v Číně, Mexiku, Vietnamu, Indii a Rumunsku, která obsluhuje zákazníky na celém světě.

„Vzhledem k tomu, že se evropský trh s úložišti pro komerční a průmyslové účely posouvá od instalace k integraci, zaměřujeme se na místní dodávky a celoživotní servis – ne pouze na nejnižší pořizovací cenu," uvedl Andrew Xu, generální ředitel společnosti Topband New Energy.

Kompletní portfolio úložných systémů společnosti Ecosolex je k vidění na veletrhu ees Europe 2026, hala C2, stánek 320; produkty pro nabíjení od společností Topband a Ecosolex jsou samostatně vystaveny na veletrhu Power2Drive Europe, hala B6, stánek 135.

O společnosti Ecosolex Ecosolex je značka pro akumulaci energie společnosti Shenzhen Topband Co., Ltd. (burzovní kód: 002139.SZ), globálního poskytovatele řešení pro inteligentní řízení, který byl založen v roce 1996 a je kótován na burze od roku 2007. Na základě technologické platformy společnosti Topband využívající umělou inteligenci – založené na elektronickém řízení, motorech, bateriích, přeměně energie a funkcích IoT (internetu věcí) – dodává Ecosolex komerční, průmyslové a rezidenční systémy pro skladování energie s vlastním vývojem systémů EMS, BMS a PCS. V roce 2025 vykázala společnost Topband tržby ve výši přibližně 1,58 miliardy USD.

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