Spoločnosť Ecosolex predstavuje na veľtrhu ees Europe 2026 kompletný scenár pre komerčné a priemyselné aplikácie a skladovanie energie pre domácnosti vrátane lokálnych dodávok a servisu priamo v Európe
News provided byTopband New Energy
Jun 23, 2026, 16:58 ET
MNÍCHOV, 23. júna 2026 /PRNewswire/ -- Ecosolex, značka systémov na skladovanie energie spoločnosti Shenzhen Topband Co., Ltd. (kód akcií: 002139.SZ), predstaví svoje kompletné portfólio komerčných a priemyselných (C&I) a rezidenčných systémov skladovania energie na veľtrhu ees Europe 2026, ktorý je súčasťou veľtržnej platformy The smarter E Europe a koná sa od 23. do 25. júna na výstavisku Messe München. Spoločnosť vystavuje v hale C2, stánku 320. Európskym zákazníkom posiela jasný odkaz: skladovanie, ktoré konkuruje technológiou aj nákladmi s podporou lokálnych dodávok a servisu.
Pre komerčné a priemyselné aplikácie predstaví spoločnosť Ecosolex model M125G261 (batériový kabinet typu „všetko v jednom" s kapacitou 125 kW/261 kWh) a model P125G261 s integrovaným fotovoltickým úložiskom. Kabinet s kapacitou 261 kWh, ktorý je v súčasnosti de facto európskym štandardom pre komerčný a priemyselný sektor, je už nasadený na viacerých európskych trhoch. V ponuke sú kompaktné kabinety Flexo50 (s kapacitou 30 kW/50 kWh) a Flexo200 ako aj ValtrixString 3.0 s kapacitou 3,13 MWh pre rozsiahle projekty.
Pre rezidenčné použitie spoločnosť Ecosolex predstaví vysokonapäťovú jednotku typu „všetko v jednom" s kapacitou 6 kW/10 kWh a batériu Opti L16 (51,2 V, 314 Ah, 16 kWh), ako aj nízkonapäťové a vysokonapäťové stojanové riešenia. Základom tejto zostavy sú systémy hospodárenia s energiou (EMS), systémy správy batérií (BMS) a systém konverzie energie (PCS) s výkonom 125 kW vyvinuté v rámci vlastného vývoja spoločnosti, ktoré poskytujú kontrolu na úrovni protokolu TOPBAND v rámci celého technologického reťazca.
Európski kupujúci kladú čoraz väčší dôraz na rýchlosť doručenia, miestnu lokálnu podporu a servisnú dostupnosť rovnako ako na cenu. Spoločnosť Ecosolex prevádzkuje regionálne servisné stredisko a sklad v Rumunsku, ktoré slúžia strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, s lokálnym popredajným servisom a technickou podporou na viacerých európskych miestach – pričom využíva globálnu výrobnú sieť spoločnosti Topband v Číne, Mexiku, Vietname, Indii a Rumunsku, ktorá slúži zákazníkom na celom svete.
„Keďže európsky trh s komerčnými a priemyselnými úložiskami sa presúva od inštalácie k integrácii, zameriavame sa na lokálne dodávky a servis počas celého životného cyklu – nielen na najnižšiu počiatočnú cenu," povedal Andrew Xu, generálny riaditeľ spoločnosti Topband pre nové druhy energie.
Kompletné portfólio systémov skladovania energie spoločnosti Ecosolex bude vystavené na veľtrhu ees Europe 2026, hala C2, stánok 320. Nabíjacie produkty od spoločností Topband a Ecosolex budú prezentované samostatne v rámci výstavy Power2Drive Europe, hala B6, stánok 135.
O spoločnosti Ecosolex – Ecosolex je značka systémov na skladovanie energie spoločnosti Shenzhen Topband Co., Ltd. (kód akcií: 002139.SZ), globálneho poskytovateľa riešení pre inteligentné riadenie, založená v roku 1996 a kótovaná na burze od roku 2007. Spoločnosť Ecosolex, založená na technologickej platforme Topband s umelou inteligenciou – vychádza z inovácií v oblasti elektronického riadenia, motorov, batérií, konverzie energie a internetu vecí. Dodáva komerčné, priemyselné a rezidenčné systémy na skladovanie energie so systémami EMS, BMS a PCS ako výsledok vlastného vývoja. V roku 2025 spoločnosť Topband vykázala tržby z predaja vo výške približne 1,58 miliardy USD.
Share this article