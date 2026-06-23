Ecosolex weźmie udział w targach ees Europe 2026, podczas których zaprezentuje kompleksową ofertę magazynów energii do zastosowań komercyjno-przemysłowych i mieszkaniowych, popartą lokalną siecią dostawców i punktów serwisowych

MONACHIUM, 23 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Ecosolex, marka magazynów energii należąca do spółki Shenzhen Topband Co., Ltd. (kod giełdowy: 002139.SZ), zaprezentuje kompleksową ofertę magazynów energii do zastosowań komercyjno-przemysłowych i mieszkaniowych podczas targów ees Europe 2026 w ramach The smarter E Europe. Z produktami Ecosolex będzie można zapoznać się w dniach 23 – 25 czerwca w centrum wystawienniczym Messe München, hala C2, stoisko nr 320. Firma chce przekonać klientów w Europie do jej magazynów energii, zwracając uwagę na konkurencyjną technologię i cenę poparte lokalną siecią dostawców i punktów serwisowych.

Dla klientów z sektora komercyjno-przemysłowego Ecosolex zaprezentuje modele M125G261 (szafę all-in-one 125 kW / 261 kWh) oraz P125G261 zintegrowany z instalacją fotowoltaiczną. Szafa 261 kWh, będąca obecnie de facto europejskim formatem komercyjno-przemysłowym, jest stosowana na wielu rynkach europejskich. Oferta obejmuje również kompaktowe szafy Flexo50 (30 kW / 50 kWh) i Flexo200 oraz ValtrixString 3.0 o pojemności 3,13 MWh do projektów wielkoskalowych.

W zakresie magazynów do zastosowań mieszkaniowych Ecosolex pokaże wysokonapięciową jednostkę all-in-one 6 kW / 10 kWh oraz baterię Opti L16 (51,2 V, 314 Ah, 16 kWh), a także nisko- i wysokonapięciowe rozwiązania rackowe. Podstawę tej części oferty stanowią opracowane we własnym zakresie systemy EMS, BMS i PCS 125 kW, zapewniające systemy sterowania TOPBAND na poziomie protokołów w całym stosie technologicznym z wykorzystaniem sterowników.

Dla klientów w Europie coraz częściej tak samo ważne są zarówno cena, jak i dostęp do lokalnych serwisantów i szybkość obsługi. Ecosolex posiada regionalne centrum serwisowe i magazyn w Rumunii, które obsługuje Europę Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią, zapewniając lokalne wsparcie posprzedażowe i techniczne w wielu miejscach na terenie Europy – z wykorzystaniem globalnej sieci produkcyjnej Topband w Chinach, Meksyku, Wietnamie, Indiach i Rumunii.

„Ponieważ europejski rynek magazynów energii w sektorze komercyjno-handlowym przechodzi obecnie z etapu montażu do integracji, koncentrujemy się na tworzeniu lokalnej sieci dostaw i zapewnianiu obsługi w całym cyklu życia produktu, a nie tylko oferowaniu możliwie najniższej ceny" – powiedział Andrew Xu, dyrektor generalny Topband New Energy.

Kompleksowa oferta magazynów energii Ecosolex prezentowana jest podczas targów ees Europe 2026 w hali C2 na stoisku nr 320, natomiast ładowarki Topband i Ecosolex wystawione będą osobno na Power2Drive Europe w hali B6 na stoisku 135.

Ecosolex – Ecosolex jest marką magazynów energii należącą do spółki Shenzhen Topband Co., Ltd. (kod giełdowy: 002139.SZ), globalnego dostawcy inteligentnych rozwiązań sterowniczych. Spółka powstała w 1996 r., a od 2007 r. notowana jest na giełdzie. W oparciu o platformę technologiczną Topband wspieraną przez AI – zbudowaną na kompetencjach w zakresie sterowania elektronicznego, silników, baterii, przetwarzania energii oraz IoT – Ecosolex dostarcza systemy magazynowania energii dla sektora komercyjno-przemysłowego i zastosowań mieszkaniowych, wyposażone w autorskie systemy zarządzania energią i budynkiem oraz przetwarzania energii. W 2025 r. Topband odnotowała przychody w wysokości około 1,58 mld USD.