ECOVACS et son nouveau DEEBOT X8 PRO OMNI remportent deux prix Global Product Technology Innovation à l'IFA 2024

BERLIN, 7 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre 2024, la marque leader de robotique de service ECOVACS a fait une entrée remarquée à l'IFA de Berlin, en Allemagne, en dévoilant son nouveau produit, le DEEBOT X8 PRO OMNI. L'entreprise a été doublement récompensée lors de la remise des 2024 Global Product Technology Innovation Awards de l'IFA. L'entreprise a reçu le « Home Cleaning Robot Brand Award » et le « Indoor Cleaning Solutions Gold Award », ce qui confirme son engagement en faveur de l'excellence.

Premier robot laveur de sols à pression constante, le DEEBOT X8 PRO OMNI intègre une technologie intelligente avancée avec le système de nettoyage à eau renouvelée OZMO ROLLER. Sa structure de nettoyage unique à base de rouleaux augmente considérablement la pression exercée sur le sol, améliorant ainsi l'élimination des taches tenaces.

En outre, le DEEBOT X8 PRO OMNI est équipé de technologies de pointe telles que le nettoyage adaptatif des bords TruEdge 2.0, la gestion omnidirectionnelle AIVI 3D 3.0, l'anti-emmêlement ZeroTangle 2.0 et la navigation intelligente AINA 2.0. Ces innovations permettent un nettoyage précis le long des bords et des obstacles, réduisent efficacement l'emmêlement des poils, reconnaissent intelligemment les taches et y réagissent rapidement, améliorant ainsi considérablement la couverture et l'efficacité du nettoyage. Le DEEBOT X8 PRO OMNI est également équipé d'un assistant vocal intelligent YIKO-GPT amélioré, basé sur le premier modèle de langage étendu développé par l'industrie. Il peut effectuer des opérations de nettoyage précises en temps réel, offrant ainsi aux utilisateurs une solution de nettoyage des sols plus intelligente et plus pratique.

ECOVACS présente également à l'IFA une large gamme de robots de service, dont le nouveau DEEBOT T50 PRO OMNI, le robot laveur de vitres WINBOT W2 PRO OMNI et le robot tondeuse GOAT G1-1600, tous conçus pour offrir aux utilisateurs une expérience de nettoyage intelligente et mains libres.

Pionnier dans le secteur de la robotique de service, ECOVACS se consacre depuis 26 ans à l'innovation dans le domaine de la robotique de service. En s'appuyant sur sa propre chaîne d'approvisionnement et ses capacités de fabrication intelligente, ECOVACS continue de réaliser des percées dans le domaine de la technologie robotique de base avec une vision globale.

Selon le dernier rapport financier, au premier semestre 2024, le revenu des activités à l'étranger d'ECOVACS ROBOTICS a augmenté de 11,3 % en glissement annuel, représentant 39,3 % du revenu total de la marque. Le revenu des ventes sur le marché européen a augmenté de 42 % en glissement annuel. Aujourd'hui, les produits ECOVACS ROBOTICS ont atteint plus de 170 marchés majeurs et desservent plus de 28 millions de familles dans le monde.

Engagée dans la mission « Robotique pour tous », ECOVACS continuera à créer des solutions robotiques de service qui couvrent davantage d'aspects du mode de vie et de la production afin de répondre aux divers besoins des consommateurs du monde entier.