ECOVACS und sein neuer DEEBOT X8 PRO OMNI gewinnen auf der IFA 2024 zwei Global Product Technology Innovation Awards

BERLIN, 7. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 6. September 2024 gab die führende Servicerobotermarke ECOVACS auf der IFA in Berlin ein bedeutendes Debüt bekannt und enthüllte ihr neues Produkt, den DEEBOT X8 PRO OMNI. Bei den IFA Global Product Technology Innovation Awards 2024 erhielt das Unternehmen zwei Auszeichnungen. Das Unternehmen wurde mit dem „Home Cleaning Robot Brand Award" und dem „Indoor Cleaning Solutions Gold Award" ausgezeichnet, was sein Engagement für hervorragende Leistungen unterstreicht.

Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist der weltweit erste Bodenreinigungsroboter mit konstantem Wasserdruck, der fortschrittliche intelligente Technologie mit dem OZMO ROLLER-Wasserreinigungssystem integriert. Seine einzigartige Reinigungskonstruktion auf Rollenbasis erhöht den Druck auf den Boden erheblich und verbessert die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Darüber hinaus ist der DEEBOT X8 PRO OMNI mit modernsten Technologien wie TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning Technology, AIVI 3D 3.0 Omni-Approach Technology, ZeroTangle 2.0 Anti-Tangle Technology und AINA 2.0 Intelligent Navigation Model ausgestattet. Diese Innovationen ermöglichen eine präzise Reinigung entlang von Kanten und Hindernissen, reduzieren effektiv das Verheddern von Haaren und erkennen Flecken auf intelligente Weise und reagieren schnell darauf, wodurch sowohl die Reinigungsleistung als auch die Effizienz erheblich verbessert werden. Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist außerdem mit dem verbesserten intelligenten Sprachassistenten YIKO-GPT ausgestattet, der auf dem branchenweit ersten selbstentwickelten Large Language Model basiert. Er kann präzise Reinigungsvorgänge auf der Basis von Echtzeitgesprächen durchführen und bietet Benutzerinnen und Benutzer eine intelligentere und bequemere Lösung für die Bodenreinigung.

Auf der IFA stellt ECOVACS außerdem eine breite Palette von Servicerobotern vor, darunter den neuen DEEBOT T50 PRO OMNI, den Fensterreinigungsroboter WINBOT W2 PRO OMNI und den Roboterrasenmäher GOAT G1-1600, die allesamt dafür ausgelegt sind, Benutzerinnen und Benutzern eine freihändige, intelligente Reinigungslösung zu bieten.

Als Pionier im Bereich der Servicerobotik widmet sich ECOVACS seit 26 Jahren der Innovation der Servicerobotik. ECOVACS nutzt seine eigene Lieferkette und seine intelligenten Fertigungskapazitäten, um mit einer globalen Vision in seiner Kerntechnologie der Robotik weiterhin Durchbrüche zu erzielen.

Laut dem letzten Finanzbericht stiegen die Einnahmen von ECOVACS ROBOTICS aus dem Ausland im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 % und machten 39,3 % der Gesamteinnahmen der Marke aus. Die Verkaufserlöse auf dem europäischen Markt stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 42 %. Heute sind die Produkte von ECOVACS ROBOTICS auf über 170 wichtigen Märkten weltweit vertreten und werden von mehr als 28 Millionen Familien auf der ganzen Welt genutzt.

ECOVACS hat sich der Mission „Robotik für alle" verschrieben und wird auch in Zukunft Service-Roboterlösungen entwickeln, die weitere Aspekte des Lebensstils und der Produktion abdecken, um die vielfältigen Bedürfnisse von Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit zu erfüllen.