EDAN a dévoilé son plan d'action pour accélérer le déroulement des opérations cliniques lors du salon MEDICA 2021

À la grande surprise des participants au salon MEDICA 2021, trois produits prêts à être lancés ont été présentés pour la première fois : le système d'analyse chimique et de gazométrie sanguine i20, le système de surveillance des patients de troisième génération de la série iX et le système de rétroaction biologique et de stimulation PA4 Pro en version portable intégré. Conçus pour tenir compte des habitudes des utilisateurs, ces produits marquent le début d'une nouvelle étape.

« Les produits que nous présentons cette fois-ci changent la donne, a fait remarquer Alex You, directeur principal, Marketing mondial et opérations stratégiques, EDAN. Dans le secteur des soins de santé, l'efficacité en dit long sur l'incidence positive des technologies sur le flux de travail des ambulanciers, qui leur font gagner du temps notamment lors des interactions avec les patients. » La tablette d'ECG iSE informatisée et l'analyseur hématologique H60 en cinq parties d'EDAN sont conçus pour procurer cette efficacité. Les deux produits sont mis sur le marché cette année. Des commentaires cliniques positifs ont déjà été reçus, particulièrement à propos de la tablette iSE.

« À ce sujet, vous pouvez jeter un coup d'œil à notre plan concernant l'Internet des objets (IoT) le domaine des soins de santé. Ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur les soins de santé intelligents et les appareils compatibles avec l'IoT. Nous croyons que la technologie médicale peut améliorer les soins aux patients et que l'IoT permettra de les rehausser davantage », a ajouté M. Alex You.

« EDAN demeure déterminée à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits axés à la fois sur la valeur et sur l'utilisateur. Les besoins évoluent constamment. Notre travail est de nous y adapter et d'optimiser continuellement nos produits pour le marché, a déclaré Hao Zhang, PDG d'EDAN. Notre mission consiste à faciliter le travail des soignants afin qu'ils puissent en faire davantage pour les patients. Et le produit que nous présentons cette fois-ci cadre bien avec cette mission. »

Des démonstrations en direct des solutions d'EDAN sont faites à ses stands (9B48 et 3B95) au salon MEDICA 2021, qui se tient du 15 au 18 novembre, à Dusseldorf. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à [email protected] .

À propos d'EDAN Instruments, Inc.

EDAN s'efforce d'améliorer la condition humaine à travers le monde en proposant des produits et services médicaux fondés sur la valeur, innovants et de haute qualité. Depuis plus de 25 ans, EDAN a mis sur pied une gamme complète de solutions médicales qui conviennent à un large éventail de pratiques en soins de santé. Suivez EDAN sur LinkedIn , Facebook et Instagram .

