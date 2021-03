EDAN anuncia os resultados anuais de 2020 e perspectiva para 2025: as receitas aumentaram 104,1%

SHENZHEN, China, 17 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A EDAN Instruments, Inc. ("EDAN" ou "a "Empresa) (SHE: 300206) anunciou na segunda-feira os resultados do ano fiscal anterior (FY 2020) com receita de 2,3 bilhões de yuans. A empresa também revelou seu plano estratégico 5+1 e sua expectativa para 2025.

Os destaques financeiros de 2020 da EDAN (todos os resultados em comparação com o FY 2019)

As receitas aumentaram 104,1% para 2,3 bilhões de yuans, em que 1,4 bilhão de yuans é proveniente de produtos de monitoramento de pacientes com um incremento de 270,65% em comparação com o FY 2019

O lucro líquido atribuído aos acionistas atingiu 653 milhões de yuans em comparação com 131,3 milhões de yuans

A renda operacional aumentou 447% para 745 milhões de yuans

O fluxo líquido das atividades operacionais aumentou 498% para 689 milhões de yuans

250 milhões de yuans em dividendos pagos aos acionistas em 2020

Para o FY 2020, a EDAN divulgou o envio de centenas de milhares de equipamentos médicos para mais de 140 países. Além do incremento de 270,7% no monitoramento de pacientes, o relatório reflete que todas as cinco linhas de produtos mostram incremento no FY 2020, incluindo um incremento de 41,5% em diagnósticos in-vitro e testes de pontos de atendimento para 210 milhões de yuans. Ao longo do ano, a EDAN estabeleceu sua marca e reconhecimento no mercado, oferecendo equipamentos médicos de alta qualidade para sistemas de saúde com financiamento público, organizações de compras e hospitais como o Nation Health Service (NHS, Reino Unido) e AP-HP.

Sob os desafios operacionais universais, a EDAN manteve um incremento constante em seus investimentos em P&D, de 194,6 milhões de yuans para 218,0 milhões de yuans. Com o objetivo de ampliar a produtividade, a empresa acrescentou linhas de produção, assim como introduziu a cadeia de suprimento automatizada.

Hao Zhang, presidente e CEO da EDAN, comentou em sua carta aos acionistas da EDAN: "As conquistas que fizemos em 2020 foram alcançadas por todos os nossos funcionários, parceiros de negócios e partes interessadas, mesmo em momento de incertezas globais. O que fizemos mostrou resiliência, acumulação e senso de responsabilidade, principalmente na hora de adotar ações decisivas. A EDAN foi capaz de atender os nossos clientes em todo o mundo com entrega em tempo hábil, ao mesmo tempo em que prioriza nosso pessoal e clientes durante a pandemia."

O plano 5+1, a perspectiva de 2020 a 2025, foi discutida mais detalhadamente na carta. "Para atingir uma receita de 5 bilhões de yuans em 2025, foram definidas metas periódicas por cada unidade, em termos de produto, operação e estratégia. As subsidiárias locais também são planejadas para explorar nichos de mercado e oferecer os melhores serviços aos nossos clientes."

"O passado é prólogo. No início do plano 5+1, a EDAN e eu manteremos nossa missão em mente e criaremos valor para os acionistas e para a sociedade como sempre", conclui Zhang.

Sobre a EDAN Instruments, Inc.

A Edan é uma empresa de saúde dedicada a melhorar a condição humana em todo o mundo, oferecendo produtos e serviços médicos inovadores, de alta qualidade e com valor agregado. Por mais de 20 anos, a Edan tem sido pioneira em uma linha abrangente de soluções médicas que abordam uma ampla gama de práticas de saúde, incluindo Eletrocardiograma diagnóstico, Ginecologia e obstetrícia, Imagens de ultrassom, Diagnósticos in-vitro, Monitoramento de pacientes, Testes de ponto de atendimento e Veterinários. Os profissionais de saúde de todo o mundo dependem das tecnologias médicas inovadoras e do excelente suporte ao cliente da Edan.



FONTE EDAN Instruments, Inc.

