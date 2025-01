EDGNEX Data Centers by DAMAC annoncerer udvidelse til det amerikanske marked med en forventet fremtidig kapacitet på 2000 MW

Den første fase omfatter kapacitetsopbygning gennem samarbejde med partnere, erhvervelse af landbanker i samarbejde med forsyningsvirksomheder og erhvervelse af eksisterende datacentre og platforme. Den vil have en kapacitet på ca. 500 MW - en i solbæltet og en i Midtvesten. I takt med, at EDGNEX skalerer vil dette imødekomme den voksende nuværende efterspørgsel.

Erklæring fra Hussain Sajwani, grundlægger af DAMAC:

"Dette er et ekstremt spændende øjeblik for os. Vores indtog på det amerikanske marked for datacentre repræsenterer en vigtig milepæl i vores rejse til at opbygge en global digital infrastrukturplatform, der vil styrke virksomhederne i dag og i fremtiden. Ved at udnytte vores ekspertise inden for fast ejendom og datacentre stræber vi efter at levere den bedste infrastruktur i sin klasse, der understøtter den næste bølge af cloud- og AI-vækst og yderligere hjælper med at positionere USA i det teknologiske og globale datasystem."

Udover det seneste indtog på markedet for datacentre investerer DAMAC som koncern betydeligt i USA i fast ejendom og gennem flere private equity-fonde. I Miami planlægger DAMAC et projekt med luksuriøse ejerlejligheder designet af Zaha Hadid Architects med en GDV-udviklingsværdi på 1 mia. USD. DAMAC søger fortsat efter strategiske ejendomsmuligheder i USA.

Eksponentiel opbygning af en global platform

DAMACs succes inden for fast ejendom i Mellemøsten og globalt har dannet grundlaget for investeringer i aktivklasser med høj kapitaludgifter og høj udbytte som datacentre. Virksomheder af alle størrelser, der anvender cloud- og AI-teknologier, har en betydelig 15-årig vækstmulighed, som styrker DAMACs forpligtelse til at udnytte mulighederne og etablere en robust global platform, der betjener internationale markeder.

Fremskridt og tidslinje

EDGNEX' eksisterende portefølje omfatter aktiviteter i 10 lande (De Forende Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Tyrkiet, Thailand, Malaysia, Indonesien, Grækenland, Spanien, Finland og Italien) med en forventet kapacitet på over 1000 MW+. De nuværende driftsklare datacentre omfatter over 10 MW i Saudi-Arabien og 5 MW i Thailand, som vil være i drift i første kvartal 2025. I 2026 sigter EDGNEX mod at have over 300 MW+ i drift globalt.

Forvaltnings- og vækststrategi

EDGNEX, med et ledelsesteam på over 100 fagfolk med base i Mellemøsten, Europa og Asien, udvider aktivt sit team for at støtte disse vækstplaner. Siden starten i 2021 har EDGNEX hurtigt udvidet sig på tværs af Mellemøsten, Sydøstasien og Europa og gjort klar til et strategisk indtog på det amerikanske marked. EDGNEX er toneangivende i sikker, skalerbar og bæredygtig digital infrastruktur. DAMAC er en infrastrukturudbyder og håndterer eller administrerer ikke databeskyttelse eller overholdelse. EDGNEX planlægger at udnytte DAMACs egenkapital, bankgæld og potentiel tredjepartskapital til at fremme ekspansion i USA.

Om EDGNEX

EDGNEX er en global digital infrastrukturvirksomhed med hovedkontor i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Det er et helejet datterselskab af DAMAC-koncernen, der giver et fundament for lokal innovation over hele kloden og giver opbrud på datacentermarkedet med ny hastighed og smidighed. EDGNEX bygger, køber eller samarbejder proaktivt med partnere for at imødekomme den næste efterspørgselsbølge efter datacenterydelser. www.edgnex.com

Yderligere oplysninger:

EDGNEX / DAMAC Corporate Communications

E-mail: [email protected]

Websted: www.edgnex.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2593194/DAMAC_1.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2593138/DAMAC_2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593055/DAMAC_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593059/DAMAC_4.jpg

