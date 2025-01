EDGNEX Data Centers by DAMAC kunngjør utvidelse til det amerikanske markedet med 2000MW anslått fremtidig kapasitet

Den første fasen omfatter kapasitetsbygging gjennom felles foretak med partnere, oppkjøp av landbanker sammen med forsyningsselskaper og oppkjøp av eksisterende datasentre og plattformer. Det vil representere omtrent 500 MW kapasitet - en i solbeltet og en i midtvesten. Dette vil møte den økende nåværende etterspørselen etter hvert som EDGNEX fortsetter å skalere.

Uttalelse fra Hussain Sajwani, grunnlegger, DAMAC:

«Dette er et ekstremt spennende øyeblikk for oss. Vår vei inn i det amerikanske markedet i datasentre er en betydelig milepæl i vår reise for å bygge en global digital infrastrukturplattform som vil gjøre bedrifter sterkere i dag og i fremtiden. Ved å utnytte ekspertisen vår innen eiendom og datasentre, tar vi sikte på å levere førsteklasses infrastruktur som støtter den neste bølgen av sky og KI-vekst, og bidrar ytterligere til å posisjonere USA i teknologien og det globale datasystemet.»

I tillegg til det siste angrepet på datasentre, er DAMAC som et konsern betydelig investert i USA i fast eiendom og gjennom flere private eierfond. I Miami planlegger DAMAC et boutique condo-prosjekt designet av Zaha Hadid Architects med en GDV-utviklingsverdi på 1 milliard dollar. DAMAC er stadig på utkikk etter strategiske eiendomsmuligheter i USA.

Bygge en global plattform eksponentielt

DAMACs suksess i fast eiendom i Midtøsten og globalt har dannet grunnlaget for satsinger i høy-capex, høy-avkastning aktivaklasser som datasentre. Foretak av alle størrelser som tar i bruk sky- og KI-teknologier presenterer en betydelig 15-årig vekstmulighet som styrker DAMACs forpliktelse til å gripe muligheter og etablere en robust global plattform som betjener internasjonale markeder.

Fremdrift og tidslinje

EDGNEXs eksisterende portefølje omfatter virksomhet i ti land (UAE, KSA, Tyrkia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Hellas, Spania, Finland og Italia) med en anslått kapasitet på over 1000 MW+. Nåværende driftsdatasentre inkluderer over 10MW i Saudi-Arabia og 5MW i Thailand, som vil være i drift innen Q1 2025. Innen 2026 har EDGNEX som mål å ha over 300MW+ i drift globalt.

Styrings- og vekststrategi

EDGNEX, med et lederteam på mer enn 100 fagfolk med base i Midtøsten, Europa og Asia, utvider aktivt teamet sitt for å støtte disse vekstplanene. Siden starten i 2021, har EDGNEX vokst raskt i Midtøsten, Sørøst-Asia og Europa, og har satt scenen for en strategisk inngang i det amerikanske markedet. EDGNEX bringer og setter nye referanser innen sikker, skalerbar og bærekraftig digital infrastruktur. DAMAC er en infrastrukturleverandør og håndterer ikke eller administrerer databeskyttelse eller samsvar. EDGNEX planlegger å utnytte DAMACs equity, bankgjeld og potensiell tredjepartskapital til å drive ekspansjon i USA.

Om EDGNEX

EDGNEX er et globalt digitalt infrastrukturselskap med hovedkontor i Dubai, De forente arabiske emirater. Det er et heleid datterselskap av DAMAC-konsernet, som danner grunnlag for lokal innovasjon over hele verden og forstyrrer datasentermarkedet med ny hastighet og smidighet. EDGNEX bygger, kjøper eller samarbeider proaktivt for å betjene den neste bølgen av etterspørsel etter datasentertjenester. www.edgnex.com

For ytterligere informasjon, kontakt:

EDGNEX / DAMAC Corporate Communications

E-post: [email protected]

Nettsted: www.edgnex.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2593194/DAMAC_1.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2593138/DAMAC_2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593055/DAMAC_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593059/DAMAC_4.jpg

