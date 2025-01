EDGNEX Data Centers by DAMAC ilmoittaa laajentumisestaan Yhdysvaltojen markkinoille 2 000 MW:n ennakoidulla tulevaisuuden kapasiteetilla

EDGNEX ilmoitti alustavasta 20 miljardin dollarin investoinnista ja suunnitelmasta, jolla se potentiaalisesti kaksinkertaistaa investointinsa tulevaisuuden kysynnän perusteella

DUBAI ja PALM BEACH, Fla., 14. tammikuuta 2025 /PRNewswire/ -- DAMACin (kokonaan globaalin DAMAC-konsernin omistama) maailmanlaajuinen digitaalinen infrastruktuuriyhtiö EDGNEX Data Centers, jonka pääkonttori on Dubaissa, on ilmoittanut strategisesta osallistumisestaan palvelinkeskustoimintaan Yhdysvaltojen markkinoilla, mikä merkitsee muutosvaihetta sen kansainvälisessä laajentumisessa. Ilmoitetun Yhdysvaltain laajentumisen avulla se toimittaa huipputeknisiä palvelinkeskuksia, joiden tavoitteena on 2 000 MW:n kapasiteetti seuraavien neljän vuoden aikana. EDGNEX ilmoitti 20 miljardin dollarin alkuinvestoinnista ja mahdollisista suunnitelmista investoinnin kaksinkertaistamiseksi tulevan kysynnän, markkinoiden mahdollisuuksien ja skaalautuvuuden perusteella. Tämä pyrkimys on linjassa EDGNEXin sitoumuksen kanssa, jonka pohjalta se rakentaa maailmanluokan digitaalisia infrastruktuurialustoja, jotka kohdistuvat hyperskaalaajiin, tekoälyn toimijoihin ja Fortune 500 -yrityksiin, edistää innovaatiota ja rakentaa kestävää, laadukasta infrastruktuuria, joka voimaannuttaa asiakkaita Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. EDGNEXin laajentumissuunnitelmassa keskitytään Aurinkovyöhykkeen osavaltioihin, erityisesti Texasin, Arizonan, Oklahoman, Louisianan ja Keskilännen osavaltioihin: Ohioon, Illinoisiin, Michiganiin ja Indianaan.