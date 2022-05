EdHeroes : Comment le traitement des questions sociales aide au développement de l'enfant

Airlangga Hartanto , le ministre coordinateur des affaires économiques de la République d'Indonésie, Harold Lucero , fondateur de Lucsan, entreprise de Fintech, d'innovation DAO/DeFi en Australie, Cecilia Vaca Jones , directrice générale de la Fondation Bernard van Leer et membre du Conseil consultatif d'EdHeroes, et Putri Kus Wisnu Wardani , membre du Conseil consultatif présidentiel de la République d'Indonésie, ont notamment participé au forum.

Airlangga Hartanto a parlé des résolutions du gouvernement indonésien pour lutter contre le changement climatique, qui ont conduit à l'intervention de Cecilia Vaca Jones sur les effets de la pollution sur le développement de l'enfant. Cecilia Vaca Jones s'est adressée aux parents et aux éducateurs en disant : « Nous essayons de faire en sorte que nos enfants commencent bien », ce qui est entravé par la crise environnementale. Les deux orateurs ont abordé une question similaire et ont fourni des solutions que chacun pourrait mettre en œuvre pour améliorer notre monde et assurer aux enfants un développement sain.

La discussion a été reprise par Putri Kus Wisnu Wardani qui a souligné l'importance de l'activisme social et l'immense impact que chaque personne peut avoir. Harold Lucero a clos la séance en évoquant les compétences numériques. Il a développé son propos sur les conséquences du métavers et les possibilités infinies qu'il présente pour donner accès à une éducation de haute qualité dans le monde entier.

La session principale du forum a consisté en deux discussions intitulées « Éducation familiale et santé mentale » et « Pratiquer la démocratie et renforcer l'activisme social ». Les deux séances ont fait intervenir des professionnels de différentes parties du monde qui ont partagé leurs idées et leur expérience ainsi que des conseils utiles sur chacun des sujets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1822872/EdHeroes_Forum.jpg

SOURCE EdHeroes Network