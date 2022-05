EdHeroes: Cómo abordar los problemas sociales ayuda al desarrollo infantil

EdHeroes acaba de organizar su evento más reciente: el Foro EdHeroes División Australia+Indonesia

YAKARTA, Indonesia, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- EdHeroes ha organizado antes sus foros en Indonesia y Malasia, ¡y ahora se dirige a Australia! The EdHeroes Network reúne a más de 61.000 seguidores, organiza eventos mundiales y regionales, y promueve el acceso universal a una educación de calidad. Algunos de sus socios son: the World Bank Group, UNESCO IITE, Teach For All, Wolfram, Educate Girls, Queen Rania Teacher Academy, entre otros. Durante este foro, participaron más de 14.000 personas de 83 países, y 15 oradores de 5 países hablaron de cuestiones mundiales.