EdHeroes: como abordar as questões sociais ajuda o desenvolvimento das crianças

O fórum contou com Airlangga Hartanto , o ministro coordenador de Assuntos Econômicos da República da Indonésia, Harold Lucero , fundador da Lucsan, Fintech, DAO/DeFi Innovation Austrália, Cecilia Vaca Jones , diretora executiva da Bernard van Leer Foundation e membro do Conselho Consultivo do EdHeroes, e Putri Kus Wisnu Wardani , membro do Conselho Consultivo Presidencial da República da Indonésia.

Airlangga Hartanto falou sobre as resoluções do governo da Indonésia para enfrentar as mudanças climáticas, o que levou à discussão de Cecilia Vaca Jones sobre os efeitos da poluição sobre o desenvolvimento das crianças. Cecilia se dirigiu aos pais e educadores dizendo: "Estamos tentando criar um bom começo para as crianças", o que é prejudicado pela crise ambiental. Ambos os palestrantes abordaram um problema semelhante e apresentaram soluções que cada pessoa poderia implementar para melhorar nosso mundo e garantir o desenvolvimento saudável para as crianças.

A discussão foi retomada por Putri Kus Wisnu Wardani, que enfatizou a importância do ativismo social e o imenso impacto que cada pessoa pode exercer. A sessão foi encerrada por Harold Lucero, falando sobre competência digital. Ele apresentou detalhes sobre as implicações do metaverso e as possibilidades infinitas que ele apresenta para oferecer educação de alta qualidade acessível em todo o mundo.

A principal sessão do fórum consistiu de duas discussões intituladas "Educação familiar e saúde mental" e "Praticando democracia e fortalecendo o ativismo social". Ambas as sessões apresentaram profissionais de diferentes partes do mundo que compartilharam suas percepções e experiências, bem como ofereceram dicas úteis sobre cada um dos tópicos.

