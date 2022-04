Edição 131 da Feira de Cantão receberá estreia de 150 eventos on-line

"Decidimos apresentar essas vitrines na Feira de Cantão, que conta com mais de 600 empresas registradas, com base na qualificação da empresa e nos recursos diferenciados dos produtos", disse Alan Liu, vice-diretor geral do Departamento de Relações Exteriores da Feira de Cantão. Ele acrescentou que "a apresentação final engloba campeões de produção premiada, bem como produtos especializados em tecnologia e inovação."

A campanha é organizada pelo Centro de Comércio Exterior da China e forma uma parceria entre a Feira de Cantão e as principais empresas industriais. Ela capacita as empresas a adotar um caminho inovador para promover uma nova competitividade e desenvolvimento nos mercados de comércio doméstico e internacional por meio de abordagens digitais. Empresas em destaque, como o Zongteng Group, a primeira empresa de serviços de seu setor que tem uma área total de armazéns no exterior superior a 1,2 milhão de metros quadrados, a renomada Cosco Shipping Company (Guangzhou) e assim por diante, mostrarão como o ecossistema comercial e a eficiência do comércio global podem ser promovidos ainda mais por meio da "dupla circulação".

Fabricação inteligente encontra a tecnologia avançada

A campanha apresentará a nova tecnologia ao mesmo tempo em que introduz a inovação na manufatura tradicional.

O poder e a beleza da ciência e da tecnologia serão apresentados por mais de 30 empresas líderes do setor, que apresentarão tecnologias e produtos inovadores, exibindo diversos cenários que integraram tecnologias avançadas com estilo de vida e produção diária.

As empresas participantes não incluem apenas gigantes industriais como Haier, Changhong e Unilumin, que ocupa o primeiro lugar mundial em remessas de telas de LED por seis anos consecutivos, mas também empresas líderes em muitos subsetores, como lavadoras de alta pressão, maquinários para proteção de plantações e guindastes.

Além disso, mais de 20 empresas de eletrodomésticos, fabricação de maquinários, ferramentas e equipamentos médicos, como Foton, Haojiang, Timevary e Deli, promoverão a transformação do setor e facilitarão o desenvolvimento de alta qualidade por meio de sua inovação em fabricação, que integra a produção tradicional com tecnologias inteligentes.

Estilo de vida aprimorado fortalece o conceito ecológico

A campanha também reúne mais de 90 empresas líderes que desenvolvem seus novos produtos para ajudar a melhorar a qualidade da vida cotidiana com esforço contínuo no desenvolvimento sustentável.

Entre eles estão mais de 70 marcas conhecidas de setores como eletrodomésticos, produtos de iluminação, utensílios de cozinha, turismo cultural e lazer, produtos infantis, têxteis domésticos e ração para animais de estimação para apresentar seus novos produtos e novos designs que podem criar uma melhor experiência de vida, além de 20 empresas de energia, fabricação industrial, tecidos têxteis e produtos infantis para trazer seu mais recente conceito por meio de produtos ecológicos e sustentáveis.

Alguns produtos exclusivos serão lançados pela Midea, Ecovacs, Loctek, um provedor de soluções ergonômicas, além de Longi e Canadian Solar.

Inscreva-se em https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email para mais oportunidades de negócios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798619/Canton_Fair_Online_Debut_Events.jpg

FONTE Canton Fair

