Editie 10-jarige Bourbon van Michter uitgesteld tot 2023

"In de meer dan twee decennia sinds we Michter's in Kentucky opnieuw hebben opgestart, hadden we een aantal jaren waarin we ervoor hebben gekozen om bepaalde lichtingen achter te houden", aldus Joseph J. Magliocco, hoogste baas van Michter. "Ons doel is om de beste Amerikaanse whiskey uit te brengen. Als we denken dat iets al geweldig is, maar spectaculair zal worden als we nog even wachten, aarzelen we niet om met het uitbrengen nog even te wachten. Bij whiskey gaat er nu eenmaal niets boven geduld en tijd."

"Ik ben er trots op bij een bedrijf te werken dat zo gefocust is op het aanbieden van whiskey van topkwaliteit. Dit zet het protocol voort dat is ingesteld door wijlen onze meesterstoker, Willie 'Dr. No' Pratt", aldus meesterstoker Dan McKee van Michter. Deze bijnaam kreeg Pratt vele jaren geleden van Steve Ziegler, vice-president van Michter, vanwege zijn weigering om whiskey vrij te geven totdat hij vond dat deze precies goed was.

De distilleerder uit Louisville is van plan om de vaten die oorspronkelijk gepland waren om dit jaar te worden gebotteld, nog een jaar te laten rijpen. Andrea Wilson, rijpingsmeester van Michter: "Bourbon-liefhebbers vertellen ons vaak hoezeer ze onze 10-jarige Bourbon waarderen, juist vanwege zijn diepte en complexiteit. Hoewel we vermoeden dat de aanhangers van Michter licht teleurgesteld zullen zijn, weten we dat we trouw blijven aan onze filosofieën over wie we zijn als bedrijf en als merk, namelijk door steeds buitengewone whiskey te leveren aan diegenen, die bereid zijn te wachten."

De 10-jarige Bourbon van Michter heeft een adviesprijs van 160 dollar in de Verenigde Staten.

Michter heeft een rijke en lange geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskey's van compromisloze kwaliteit. Met zijn beperkte productieaanbod van perfect gerijpte whiskey's, bevat het gerenommeerde aanbod van Michter bourbon, rye, sour mash whiskey en Amerikaanse whiskey. Momenteel worden alle soorten van Michter toegewezen omdat de vraag groter is dan het aanbod. In oktober 2021 werd Michter uitgeroepen tot de meest bewonderde Amerikaanse whiskey in een onderzoek dat in 25 landen werd gehouden. In januari 2022 werd Michter in het Annual Brands Report van Drinks International uitgeroepen als het #1 Top Trending American Whiskey merk.

Naast de Fort Nelson-distilleerderij en de Shively-distilleerderij van Michter, beide gevestigd in Louisville, heeft het bedrijf een boerderij en activiteiten van 205 hectare in Springfield, Kentucky. Ga voor meer informatie naar www.michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

Contactpersoon: Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1770826/Michter_s_10_Year_Bourbon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery