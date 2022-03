La sortie du bourbon Michter's 10 ans d'âge est reportée à 2023

« Cela fait plus de deux décennies que nous avons relancé les distilleries Michter's dans le Kentucky, et ce n'est pas la première année où nous avons choisi de mettre en attente une offre », a observé le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Notre objectif est de produire le meilleur whisky américain. Lorsque nous pensons qu'un produit est déjà merveilleux, mais qu'il deviendra spectaculaire si nous le laissons vieillir un peu plus, nous n'hésitons pas à attendre. Quand il s'agit de whisky, rien ne remplace la patience et le temps. »

« Je suis fier de faire partie d'une entreprise qui s'efforce de proposer un whisky de qualité supérieure. Cela s'inscrit dans la continuité du protocole établi par notre regretté maître-distillateur Willie "Dr. No" Pratt », a commenté Dan McKee, maître-distillateur chez Mitcher's. Il y a de nombreuses années, Pratt avait reçu ce surnom de la part de Steve Ziegler, vice-président exécutif de Michter's, pour son refus de commercialiser un whisky avant de l'avoir jugé parfait.

Le distillateur de Louisville prévoit de conserver les fûts qui devaient être mis en bouteille cette année pour une année de vieillissement supplémentaire. Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter, a déclaré : « Les amateurs de bourbon nous expliquent souvent combien ils aiment notre bourbon de 10 ans d'âge pour sa profondeur et sa complexité. Nous savons que les fans de Michter's seront déçus, mais sachez que nous continuons à rester fidèles à notre philosophie en tant que société et en tant que marque en offrant un whisky extraordinaire à ceux qui sont prêts à attendre. »

Le prix de détail suggéré pour le bourbon Michter's 10 ans d'âge est de 160 $ aux États-Unis.

Michter's a une longue et riche tradition d'offre de whiskys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. La distillerie, dont chacune des éditions limitées est vieillie jusqu'à pleine maturité, offre une gamme largement saluée comprenant du bourbon, du whisky de seigle, du sour mash whisky et le whisky américain. La demande étant plus grande que l'offre, toutes les variétés de Michter's sont actuellement distribuées en quantités limitées. En octobre 2021, Michter's s'est vu attribuer le titre de whisky américain le plus admiré dans une enquête menée dans 25 pays. En janvier 2022, Drinks International a décerné à la distillerie Michter's le titre de marque américaine de whisky la plus en vogue dans son rapport annuel sur les marques.

En plus des distilleries Fort Nelson et Shively, toutes deux situées à Louisville, Michter's a des installations ainsi qu'une ferme d'environ 83 hectares à Springfield, au Kentucky. Pour en savoir plus, consultez le site www.michters.com et suivez l'entreprise sur Instagram , Facebook , et Twitter .

Contact : Joseph J. Magliocco

502-774-2300, poste 580

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1770826/Michter_s_10_Year_Bourbon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery