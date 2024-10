Education Cannot Wait annonce une subvention catalytique pluriannuelle de 20 millions de dollars US pour le programme de résilience en Syrie ; le financement total d' ECW dépasse les 77 millions de dollars US.

La subvention, mise en œuvre par un consortium dirigé par Save the Children, est destinée à 80 000 enfants et s'appuie sur le soutien actuel d'ECW en Syrie, qui a déjà touché 610 000 filles et garçons.

NEW YORK, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de 13 années de conflit et de crise, la Syrie a été confrontée à de multiples défis, notamment des tremblements de terre, l'instabilité économique, des déplacements forcés, des risques climatiques et diverses autres difficultés qui en font l'une des crises humanitaires les plus complexes au monde. L'impact sur l'éducation est sans précédent. Au total, quelque 2,4 millions de filles et de garçons ne sont pas scolarisés et 6,9 millions d'enfants et de jeunes ont besoin d'un soutien urgent en matière d'éducation. Seule une école sur trois au niveau national est encore en état de fonctionner.

Afin d'offrir aux enfants et aux adolescents touchés par ces vastes défis interconnectés la sécurité et l'opportunité d'une éducation de qualité, Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations Unies, a annoncé aujourd'hui une nouvelle subvention importante de 20 millions de dollars US du Programme pluriannuel de résilience pour augmenter les investissements en Syrie, rassembler les ressources des partenaires, y compris le Partenariat mondial pour l'éducation, et tenir la promesse de l'éducation pour tous.

Cette subvention s'ajoute aux 57 millions de dollars US d'investissements réalisés à ce jour par ECW en Syrie, qui ont déjà permis à plus de 610 000 enfants de bénéficier d'un soutien éducatif holistique de qualité, de construire et de réhabiliter environ 2 600 salles de classe et de toucher plus de 900 000 enfants grâce à des investissements spécifiques dans le cadre du projet COVID-19. La subvention sera versée par Save the Children en coordination avec des partenaires locaux et internationaux. Entièrement financée, cette subvention permettra à 80 000 enfants et adolescents de bénéficier d'une éducation holistique de qualité.

« Les enfants et les adolescents syriens souffrent depuis trop longtemps d'une interruption de leur éducation au milieu des destructions. En augmentant nos investissements en Syrie avec nos partenaires stratégiques mondiaux, nous poursuivons notre objectif d'atteindre une génération entière qui a été poussée dans l'ombre par les marées de la guerre et de l'oppression. En gardant à l'esprit que la Syrie possédait auparavant un système d'éducation universelle, il s'agit de notre investissement dans les jeunes et leurs enseignants, qui reconstruisent leur pays », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive de Education Cannot Wait.

« Si nous ne donnons pas aux enfants la possibilité de bénéficier d'une éducation de qualité, nous les privons d'opportunités de vie, encore et encore, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Aujourd'hui, trop d'enfants en Syrie ne sont pas scolarisés ou apprennent dans des bâtiments endommagés, délabrés ou surpeuplés, sans avoir accès au strict minimum de ressources. Nous sommes ravis de travailler avec Education Cannot Wait et avec des partenaires dans toute la Syrie pour faire en sorte que davantage d'enfants puissent concrétiser tout leur potentiel. L'école est un élément essentiel pour nourrir ce potentiel », a déclaré Rasha Muhrez, directrice de la réponse à la crise syrienne pour Save the Children.

Au total, plus de 16 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en Syrie, dont près de la moitié (45 %) sont des enfants, et 6,9 millions sont des personnes déplacées à l'intérieur du pays. La crise économique a gravement affecté les vies et les moyens de subsistance. Avant la crise, seulement 25 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre est passé à 97 % aujourd'hui.

La guerre a également eu de graves répercussions sur la santé mentale. Des études indiquent qu'un enfant scolarisé sur huit en Syrie souffre d'une mauvaise santé mentale et a besoin d'un soutien psychosocial spécialisé.

Le programme vise à améliorer les résultats scolaires et à promouvoir la protection et le bien-être des filles et des garçons touchés par la crise grâce à un accès équitable à une éducation inclusive. En veillant à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte, le programme met fortement l'accent sur l'inclusion des filles et des enfants handicapés. Le soutien holistique à l'éducation comprend la formation des enseignants, la santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que l'amélioration des mécanismes visant à renforcer et à rationaliser la mise en œuvre des investissements dans l'éducation.

