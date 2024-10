- Education Cannot Wait anuncia una subvención catalizadora plurianual de 20 millones de dólares para el programa de resiliencia en Siria, con lo que la financiación total de ECW supera los 77 millones de dólares

- La subvención, ejecutada por un consorcio dirigido por Save the Children, está destinada a 80.000 niños y se basa en el apoyo que ECW presta actualmente en Siria, que ya ha llegado a 610.000 niñas y niños

NUEVA YORK, 18 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- A lo largo de 13 años de conflicto y crisis, Siria se ha enfrentado a múltiples retos, como terremotos, inestabilidad económica, desplazamientos forzosos, riesgos climáticos y otras muchas dificultades que hacen de ésta una de las crisis humanitarias más complejas del mundo. El impacto en la educación no tiene precedentes. En total, unos 2,4 millones de niñas y niños están sin escolarizar, y 6,9 millones de niños y jóvenes necesitan apoyo educativo urgente. Sólo una de cada tres escuelas del país funciona a pleno rendimiento.

Con el fin de proporcionar a los niños y adolescentes afectados por estos enormes desafíos interconectados la seguridad y la oportunidad de una educación de calidad, Education Cannot Wait (ECW), el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas en el marco de las Naciones Unidas, ha anunciado hoy una nueva e importante subvención de 20 millones de dólares del Programa Plurianual de Resiliencia para ampliar las inversiones en Siria, atraer recursos de socios como la Alianza Mundial para la Educación y cumplir la promesa de educación para todos.

La subvención se basa en los 57 millones de dólares invertidos por ECW en Siria hasta la fecha, que ya han beneficiado a más de 610.000 niños con ayudas educativas holísticas y de calidad, han construido y rehabilitado aproximadamente 2.600 aulas, y han llegado a más de 900.000 niños a través de inversiones específicas de la COVID-19. La subvención será entregada por Save the Children en coordinación con socios locales e internacionales. Con una financiación completa, la subvención llegará a 80.000 niños y adolescentes con una educación holística de calidad.

"Los niños y adolescentes de Siria llevan demasiado tiempo sufriendo la interrupción de su educación en medio de la destrucción. Al aumentar nuestras inversiones en Siria junto con nuestros socios estratégicos mundiales, continuamos con nuestro objetivo de llegar a toda una generación que ha sido empujada a las sombras por las mareas de la guerra y la opresión. Teniendo en cuenta que Siria tuvo una vez educación universal, esta es nuestra inversión en los jóvenes y sus profesores, reconstruyendo su país", explicó Yasmine Sherif, directora ejecutiva de Education Cannot Wait.

"Si no damos a los niños la oportunidad de recibir una educación de calidad, les negamos una y otra vez oportunidades en la vida a medida que crecen. En Siria hay demasiados niños sin escolarizar o que estudian en edificios escolares deteriorados, ruinosos o superpoblados, sin acceso a los recursos mínimos. Estamos encantados de trabajar con Education Cannot Wait y con socios de toda Siria para garantizar que más niños puedan desarrollar todo su potencial en la vida. La escuela es un componente esencial para alimentar ese potencial", destacó Rasha Muhrez, directora de respuesta en Siria de Save the Children.

En total, hay más de 16 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en Siria: casi la mitad (45%) son niños y 6,9 millones desplazados internos. La crisis económica ha afectado gravemente a las vidas y los medios de subsistencia. Antes de la crisis, sólo el 25% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. Esta cifra se ha disparado hasta el 97% en la actualidad.

La guerra también ha afectado gravemente a la salud mental. Los estudios indican que 1 de cada 8 niños escolarizados en Siria tiene mala salud mental y necesita apoyo psicosocial especializado.

El programa pretende mejorar los resultados del aprendizaje y promover la protección y el bienestar de las niñas y los niños afectados por la crisis mediante un acceso equitativo a la educación inclusiva. Para garantizar que ningún niño se quede atrás, el programa hace especial hincapié en la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad. El apoyo integral a la educación incluye la formación de profesores, el apoyo psicosocial y de salud mental, y la mejora de los mecanismos para reforzar y agilizar las inversiones en educación.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg