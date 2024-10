Education Cannot Wait kündigt einen mehrjährigen Resilienzzuschuss in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für das Resilienzprogramm in Syrien an; die gesamte ECW-Finanzierung übersteigt 77 Millionen US-Dollar

Der Zuschuss, der von einem Konsortium unter der Leitung von Save the Children umgesetzt wird, ist für 80.000 Kinder bestimmt und baut auf der laufenden Unterstützung der ECW in Syrien auf, die bereits 610.000 Mädchen und Jungen erreicht hat.

NEW YORK, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- In den 13 Jahren des Konflikts und der Krise war Syrien mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, darunter Erdbeben, wirtschaftliche Instabilität, Zwangsvertreibung, Klimagefahren und eine Vielzahl anderer Schwierigkeiten, die das Land zu einer der komplexesten humanitären Krisen der Welt machen. Die Auswirkungen auf die Bildung sind beispiellos. Insgesamt gehen etwa 2,4 Millionen Mädchen und Jungen nicht zur Schule und 6,9 Millionen Kinder und Jugendliche benötigen dringend Unterstützung im Bildungsbereich. Landesweit ist nur noch 1 von 3 Schulen voll funktionsfähig.

Um Kindern und Jugendlichen, die von diesen enormen und miteinander verknüpften Herausforderungen betroffen sind, die Sicherheit und die Möglichkeit einer hochwertigen Bildung zu bieten, hat Education Cannot Wait (ECW; Bildung kann nicht warten), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen, heute einen bedeutenden neuen Zuschuss in Höhe von 20 Millionen US-Dollar für das mehrjährige Resilienzprogramm angekündigt, um die Investitionen in Syrien zu erhöhen, Ressourcen von Partnern wie der Globalen Partnerschaft für Bildung zu bündeln und das Versprechen von Bildung für alle einzulösen.

Der Zuschuss baut auf den bisherigen Investitionen der ECW in Höhe von 57 Mio. USD in Syrien auf, mit denen bereits über 610.000 Kinder mit hochwertiger, ganzheitlicher Bildungsunterstützung erreicht, etwa 2.600 Klassenzimmer gebaut und saniert und mehr als 900.000 Kinder durch gezielte COVID-19-Investitionen erreicht wurden. Der Zuschuss wird von Save the Children in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern bereitgestellt. Bei voller Finanzierung werden dank diesem Zuschuss 80.000 Kinder und Jugendliche eine hochwertige, ganzheitliche Bildung erhalten.

„Die Kinder und Jugendlichen in Syrien leiden schon viel zu lange unter einer Unterbrechung ihrer Bildung inmitten von Zerstörung. Wir erhöhen unsere Investitionen in Syrien zusammen mit unseren strategischen globalen Partnern, um eine ganze Generation zu erreichen, die durch Krieg und Unterdrückung ins Abseits gedrängt wurde. Man muss bedenken, dass es in Syrien einst eine allgemeine Schulbildung gab. Dies ist unsere Investition in die jungen Menschen und ihre Lehrer, um ihr Land wieder aufzubauen", sagte Yasmine Sherif, Geschäftsführerin von Education Cannot Wait.

„Wenn wir Kindern nicht die Chance auf eine gute Bildung geben, verweigern wir ihnen immer wieder Lebenschancen im späteren Erwachsenenalter. Zu viele Kinder in Syrien gehen heute nicht zur Schule oder lernen in beschädigten, baufälligen oder überfüllten Schulgebäuden und haben keinen Zugang zum Minimum an Ressourcen. Wir freuen uns, mit Education Cannot Wait und Partnern in ganz Syrien zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass mehr Kinder ihr volles Potenzial im Leben ausschöpfen können. Die Schule ist ein wesentlicher Bestandteil, um dieses Potenzial zu fördern", sagte Rasha Muhrez, Syrien-Reaktionsleiter von Save the Children.

Insgesamt sind in Syrien mehr als 16 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen – fast die Hälfte davon (45 %) sind Kinder und 6,9 Millionen Menschen sind Binnenvertriebene. Die Wirtschaftskrise hat das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen stark beeinträchtigt. Vor der Krise lebten 25 % der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Diese Zahl ist heute auf 97 % hochgeschnellt.

Der Krieg hat auch die psychische Gesundheit stark in Mitleidenschaft gezogen. Studien zeigen, dass eines von acht Schulkindern in Syrien eine schlechte psychische Verfassung hat und spezielle psychosoziale Unterstützung benötigt.

Das Programm zielt darauf ab, die Lernergebnisse zu verbessern und den Schutz und das Wohlergehen der von der Krise betroffenen Mädchen und Jungen durch einen gleichberechtigten Zugang zu inklusiver Bildung zu fördern. Um sicherzustellen, dass kein Kind zurückgelassen wird, legt das Programm großen Wert auf die Einbeziehung von Mädchen und Kindern mit Behinderungen. Zu einer ganzheitlichen Bildungsförderung gehören die Ausbildung von Lehrkräften, psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung sowie verbesserte Mechanismen zur Stärkung und Optimierung der Durchführung von Bildungsinvestitionen.

