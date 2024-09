Education Cannot Wait demande que l'éducation soit protégée et dotée de ressources, alors que les enfants d'Ukraine entament leur troisième année scolaire dans un contexte de guerre.

L'éducation de 4 millions d'enfants a été perturbée, quelque 600 000 d'entre eux n'étant pas en mesure d'accéder à un enseignement en personne en raison des combats, des attaques et des déplacements qui se poursuivent.

KYIV, Ukraine, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'une mission de haut niveau de l'ONU en Ukraine cette semaine, les dirigeants d'Education Cannot Wait (ECW) ont rencontré des filles et des garçons victimes de conflit brutal, ainsi que des partenaires sur le terrain, pour mieux comprendre comment l'éducation de quelque 4 millions d'enfants à travers l'Ukraine a été perturbée.

“This atrocious war must stop now! For as long as the children, adolescents and teachers in Ukraine suffer this unfathomable horror, schools must be protected from attacks. As a global community we must rise to the challenge before us to ensure that every girl and every boy in Ukraine impacted by this brutal war and the refugees have access to the safety, hope and opportunity that only a quality education can provide.” - Yasmine Sherif, Executive Director of Education Cannot Wait (ECW).

La visite s'est achevée par le quatrième sommet des Premières Dames et des Premiers Hommes, au cours duquel ECW a appelé les dirigeants mondiaux à s'engager à protéger l'éducation contre les attaques et à accroître le financement afin de fournir un accès vital à un enseignement en personne plus sûr, à des possibilités d'apprentissage à distance si nécessaire et à des cours de rattrapage, dans le cadre d'une éducation de qualité et ouverte à tous.

« Cette guerre atroce doit cesser maintenant ! Tant que les enfants, les adolescents et les enseignants d'Ukraine subiront cette horreur inimaginable, les écoles devront être protégées contre les attaques. En tant que communauté mondiale, nous devons relever le défi qui se présente à nous pour faire en sorte que chaque fille et chaque garçon d'Ukraine touché par cette guerre brutale, et les réfugiés, aient accès à la sécurité, à l'espoir et aux opportunités que seule une éducation de qualité peut offrir », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies. « Notre investissement dans l'éducation est un investissement dans le redressement, la paix, la sécurité et la justice pour l'Ukraine et au-delà. C'est un investissement dans le vaste potentiel des générations futures. »

Depuis 2017, ECW et ses partenaires donateurs stratégiques ont fourni plus de 26,9 millions de dollars US de financement pour soutenir des programmes d'éducation holistique de qualité sur Ukraine. Mis en œuvre par un consortium de partenaires comprenant Finn Church Aid, la Kyiv School of Economics, Save the Children et l'UNICEF - en coordination avec le ministère ukrainien de l'éducation et des sciences - les programmes ont touché plus de 360 000 enfants, dont environ 65 % de filles.

« Le soutien d'Education Cannot Wait est essentiel pour les enfants, leurs parents et les enseignants qui font tout ce qu'ils peuvent pour garder les salles de classe ouvertes et poursuivre l'apprentissage en personne malgré l'impact de la guerre dans tout le pays », a déclaré Munir Mammadzade, représentant de l'UNICEF en Ukraine.

Le soutien de l'ECW comprend une allocation de 20,4 millions de dollars US pour déployer un programme de résilience pluriannuel en Ukraine. Cet investissement vise à mobiliser des millions de dollars supplémentaires et à atteindre plus de 150 000 enfants dans dix des régions les plus touchées d'Ukraine.

Les investissements visent à améliorer les résultats de l'enseignement en fournissant des environnements physiques d'enseignement plus sûrs et plus accessibles, en développant des initiatives d'enseignement numérique et en offrant des possibilités d'éducation alternative. Pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les filles et les garçons qui vivent ce conflit permanent, l'accent est également mis sur la santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que sur le soutien ciblé aux filles et aux enfants vivant avec un handicap.

Lors de la conférence de haut niveau sur le financement de l'initiative d'Education Cannot Wait de l'année dernière, la Global Business Coalition for Education (GBCE) s'est engagée à mobiliser 50 millions de dollars auprès de la communauté des affaires pour soutenir le plan stratégique quadriennal de l'ECW. En partenariat avec GBCE, TheirWorld, HP et Microsoft, 39 millions de dollars ont déjà été mobilisés et plus de 70 000 ordinateurs portables ont été mis à la disposition d'écoles, d'enseignants et d'autres personnes dans le besoin, tant en Ukraine que dans les pays voisins.

Depuis le début de l'année scolaire, début septembre, des attaques meurtrières et destructrices ont à nouveau touché des établissements scolaires dans toute l'Ukraine. Environ 600 000 enfants en âge d'être scolarisés ne sont pas en mesure d'accéder à un enseignement en présentiel et, depuis le début de la guerre, plus de 1 300 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits, selon UNICEF. Même lorsque les enfants sont scolarisés, la menace constante de bombardements et d'attaques perturbe la qualité et la continuité de l'enseignement pour les enfants qui ont été chassés de chez eux, qui ont perdu des proches dans les combats et qui vivent sous une menace constante.

Education Cannot Wait et ses partenaires stratégiques demandent 600 millions de dollars de financement supplémentaire pour atteindre les objectifs mondiaux définis dans le plan stratégique quadriennal du Fonds afin de fournir aux enfants des pays en crise du monde entier une éducation holistique de qualité et l'espoir d'un avenir meilleur.

