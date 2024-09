Education Cannot Wait fordert den Schutz und die Bereitstellung von Mitteln für die Bildung, da die Kinder in der Ukraine in das dritte Schuljahr unter Kriegsbedingungen gehen

Die Bildung von 4 Millionen Kindern wurde unterbrochen, wobei etwa 600.000 Kinder aufgrund der anhaltenden Kämpfe, Angriffe und Vertreibungen keinen Zugang zu persönlichem Unterricht haben.

KIEV, Ukraine, 13. September 2024 /PRNewswire/ – Bei einer hochrangigen UN-Mission in die Ukraine in dieser Woche traf sich die Führung von Education Cannot Wait (ECW) mit Mädchen und Jungen, die von dem brutalen Krieg betroffen sind, und mit Partnern vor Ort, um besser zu verstehen, wie die Bildung von etwa 4 Mio. Kindern in der Ukraine unterbrochen wurde.

“This atrocious war must stop now! For as long as the children, adolescents and teachers in Ukraine suffer this unfathomable horror, schools must be protected from attacks. As a global community we must rise to the challenge before us to ensure that every girl and every boy in Ukraine impacted by this brutal war and the refugees have access to the safety, hope and opportunity that only a quality education can provide.” - Yasmine Sherif, Executive Director of Education Cannot Wait (ECW).

Der Besuch endete auf dem Vierten Gipfeltreffen der First Ladies and Gentlemen mit einem Aufruf an die Staats- und Regierungschefs der Welt, sich für den Schutz der Bildung vor Angriffen einzusetzen und die Mittel aufzustocken, um einen lebensrettenden Zugang zu sichererem Präsenzunterricht, bei Bedarf zu Fernunterricht und Nachhilfeunterricht zu ermöglichen, der auf Qualität und integrative Bildung setzt.

„Dieser grausame Krieg muss jetzt aufhören! Solange die Kinder, Jugendlichen und Lehrer in der Ukraine dieses unfassbare Grauen erleiden, müssen die Schulen vor Anschlägen geschützt werden. Als globale Gemeinschaft müssen wir uns der Herausforderung stellen, die vor uns liegt, um sicherzustellen, dass jedes Mädchen und jeder Junge in der Ukraine, die von diesem brutalen Krieg betroffen sind, und die Flüchtlinge Zugang zu der Sicherheit, der Hoffnung und den Chancen haben, die nur eine hochwertige Bildung bieten kann", sagte Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait (ECW), dem globalen Fonds für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen. „Unsere Investition in die Bildung ist eine Investition in den Wiederaufbau, in Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit für die Ukraine und darüber hinaus. Sie ist eine Investition in das große Potenzial künftiger Generationen."

ECW und ihre strategischen Geberpartner haben seit 2017 mehr als 26,9 Mio. USD bereitgestellt, um qualitativ hochwertige, ganzheitliche Bildungsprogramme in der Ukraine zu unterstützen. Die Programme, die von einem Konsortium von Partnern, darunter Finn Church Aid, die Kyiv School of Economics, Save the Children und UNICEF, in Abstimmung mit dem ukrainischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft durchgeführt werden, haben mehr als 360 000 Kinder erreicht, von denen etwa 65 % Mädchen sind.

„Die Unterstützung von Education Cannot Wait ist entscheidend für Kinder, ihre Eltern und Lehrer, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Klassenzimmer offen zu halten und trotz der Auswirkungen des Krieges im ganzen Land weiterhin persönlich zu lernen", sagte Munir Mammadzade, UNICEF-Vertreter in der Ukraine.

Die Unterstützung der ECW umfasst eine Zuweisung von 20,4 Mio. USD für die Umsetzung eines Mehrjahresprogramms zur Resilienz in der Ukraine. Mit der Investition sollen zusätzliche Mittel in Millionenhöhe mobilisiert und mehr als 150.000 Kinder in 10 der am stärksten betroffenen Gebiete der Ukraine erreicht werden.

Die Investitionen dienen der Verbesserung der Lernergebnisse durch die Schaffung sicherer und besser zugänglicher physischer Lernumgebungen, die Ausweitung digitaler Lerninitiativen und die Bereitstellung alternativer Bildungsmöglichkeiten. Um den Herausforderungen zu begegnen, mit denen die Mädchen und Jungen in diesem anhaltenden Konflikt konfrontiert sind, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Unterstützung sowie der gezielten Unterstützung von Mädchen und Kindern mit Behinderungen.

Auf der letztjährigen hochrangigen Education Cannot Wait Finanzierungskonferenz hat die Global Business Coalition for Education (GBCE) zugesagt, 50 Mio, USD aus der Wirtschaft zur Unterstützung des vierjährigen Strategieplans von ECW zu mobilisieren. In Zusammenarbeit mit GBCE, TheirWorld, HP und Microsoft wurden bereits 39 Mio. USD in Form von Partnerschaften und Gerätespenden für die ECW mobilisiert, und mehr als 70 000 Laptops wurden an Schulen, Lehrer und andere Bedürftige in der Ukraine und in den Nachbarländern verteilt.

Seit Beginn des Schuljahres Anfang September wurden erneut tödliche und zerstörerische Angriffe auf Bildungseinrichtungen in der gesamten Ukraine verübt. Etwa 600.000 Kinder im schulpflichtigen Alter haben keinen Zugang zu persönlichem Unterricht, und seit Beginn des Krieges wurden laut UNICEF über 1.300 Bildungseinrichtungen beschädigt oder zerstört. Selbst wenn die Kinder in der Schule sind, beeinträchtigt die ständige Bedrohung durch Bombenanschläge und Angriffe die Qualität und Kontinuität der Bildung für Kinder, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, Angehörige in den Kämpfen verloren haben und unter ständiger Bedrohung leben.

Education Cannot Wait und seine strategischen Partner fordern zusätzliche Mittel in Höhe von 600 Mio. USD, um die im vierjährigen Strategieplan des Fonds dargelegten globalen Ziele zu erreichen und Kindern in krisenbetroffenen Ländern überall auf der Welt eine qualitativ hochwertige, ganzheitliche Bildung und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504534/DSC09473_Edit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg