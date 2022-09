Education Cannot Wait pede US$ 1,5 bilhão em financiamento urgente para ajudar 20 milhões de crianças afetadas por crises

NOVA YORK, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Education Cannot Wait (ECW) conclamou líderes mundiais a fornecerem US$ 1,5 bilhão em financiamento urgente para apoiar o fundo global da ONU para a educação em situações de emergência e seus parceiros estratégicos no apoio a 20 milhões de crianças afetadas por crises nos próximos quatro anos.

O caso da "ECW" para investimento é o nosso caso para a humanidade. É o nosso apelo coletivo para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e os direitos humanos universais." – Yasmine Sherif, diretora da Education Cannot Wait.

O novo caso de investimento da ECW e o Plano Estratégico 2023-2026 configuram uma nova ambição ousada para o inovador fundo global da ONU, que mobilizou mais de US$ 1 bilhão e apoiou diretamente quase 7 milhões de crianças desde sua criação em 2016, e mais 31,2 milhões com sua resposta à COVID-19.

Uma análise recente da ECW indica que cerca de 222 milhões de meninas e meninos impactados por crises precisam de apoio educacional urgente. Mais de 78 milhões dessas crianças estão fora da escola, com aproximadamente 120 milhões não atingindo proficiências mínimas em leitura ou matemática.

Líderes mundiais, doadores e outros defensores globais estão ingressando na campanha global #222MillionDreams da ECW em preparação para a Conferência de Financiamento de Alto Nível do Fundo, que será realizada em Genebra em fevereiro de 2023.

"Apesar de sua importância vital, a educação em situações de emergência continua cronicamente subfinanciada enquanto as necessidades continuam crescendo", disse Ignazio Cassis, Presidente da Confederação Suíça, em apoio à campanha #222MillionDreams.

Com a guerra na Ucrânia, o aumento do deslocamento forçado, o espectro da fome em todo o Sahel e África Oriental, entre outras crises, os apelos para o financiamento à educação em situações de emergência obtiveram o valor de US$ 2,9 bilhões em 2021, superior ao valor de US$ 1,4 bilhão do ano anterior, de acordo com a análise do Relatório Anual de Resultados da ECW.

O caso de investimento da ECW delineia uma proposta de valor "para criar um mundo onde todas as crianças e adolescentes afetados por crises possam aprender sem custo, em segurança e sem medo", incluindo detalhes importantes sobre os esforços do fundo para abordar a crise climática, envolver o setor privado, garantir a igualdade de gênero, catalisar o suporte político e aprimorar as intervenções flexíveis e de alto impacto para atingir aqueles que ficam mais para trás.

"Investir na educação é investir na paz, na estabilidade e na prosperidade. De fato, a educação é o nosso investimento no futuro," disse Alicia Herbert, presidente do Comitê Executivo da ECW.

Aqueles que quiserem fazer a diferença podem exigir que os que estão em posição de liderança tomem uma atitude, usando a hashtag #222MillionDreams e também fazer doações individuais para a ECW.

