EEW Eco Energy World

EEW selger et 42 MWdc solcelle PV-prosjekt i Sverige

LONDON, 28. mars 2023 /PRNewswire/ -- E.E.W. Eco Energy World Limited ("EEW" eller "selskapet"), en uavhengig global og rendyrket prosjektutvikler for fornybar energi, har annonsert vellykket salg av et 42 MWdc solcelle PV-prosjekt i Sverige til en stor svensk sol- og vindkraftutvikler. Prosjektet, som ligger i Sør-Sverige, har som mål å være byggeklare i 2023 og starte drift i 2024.

Når solfarmen er ferdigstilt, er det beregnet at den skal kunne generere rundt 41 GWh ren og bærekraftig energi i året.

Svante Kumlin, administrerende direktør i EEW sier: "Dette er EEWs første prosjektsalg i Sverige; vi har for tiden en pipeline av solenergi- og BESS-prosjekter på over 1 GWh i Sverige, hvorav mange er i et avansert utviklingsstadium. Vi er stolte av å støtte Sveriges energidiversifisering og netto null-strategi."

Sverige er i rask vekst når det gjelder solenergi, både for å nå netto null-målet sitt for 2045 og for å adressere strømmangelen som for tiden påvirker den sørlige delen av landet. Svensk Solenergi, Sveriges bransjeforening for solenergi, bemerker at nyinstallert, nettilkoblet solenergi i 2022 utgjorde neste 1000 MW (1 GW), en dobling fra året før (503, 4 MW).

Men i dag står solenergi for bare 1 % av Sveriges totale energimiks. Det svenske energiverket anslår at Sveriges solenergiproduksjon er satt til å tredobles de to neste årene til 3 TWh.

SOURCE Eco Energy World (EEW)