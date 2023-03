EEW Eco Energy World

EEW myy 42 MWDC:n aurinkosähköjärjestelmäprojektin Ruotsiin

LONTOO, 28. maaliskuuta 2023 /PRNewswire/ -- E.E.W. Eco Energy World Limited ("EEW" tai "Yhtiö"), joka on riippumaton kansainvälinen täysin uusiutuvaan energiaan keskittyvä kehitysyhtiö, on ilmoittanut menestyksekkäästä 42 MWDC:n aurinkosähköjärjestelmäprojektin myynnistä Ruotsissa suurelle ruotsalaiselle aurinko- ja tuulivoimakehittäjälle. Etelä-Ruotsiin sijoittuva projekti on valmiina rakennettavaksi vuonna 2023 ja toiminnan aloittamiseen tähdätään vuonna 2024.

Valmistuttuaan aurinkovoimalaitoksen odotetaan tuottavan arviolta 41 GWh:a puhdasta ja kestävää energiaa.

Svante Kumlin, EEW:n toimitusjohtaja totesi: "Tämä on EEW:n ensimmäinen projekti, joka on myyty Ruotsiin. Meillä on tällä hetkellä Ruotsissa yli 1 GW:n aurinkovoima- ja BESS-hankkeita, joista monet ovat pitkälle kehittyneitä. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Ruotsin energiantuotannon monipuolistumista ja hiilineutraalia tavoitetta."

Ruotsi on siirtymässä aurinkovoiman nopean kasvun vaiheeseen, kun se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuonna 2045 sekä ratkaisemaan maan eteläosissa vallitsevan sähköpulan. Svensk Solenergi, Ruotsin aurinkoenergiakauppajärjestö, toteaa, että vastikään vuonna 2022 verkkoon yhdistetty aurinkovoima oli lähes 1 000 MW (1 GW), mikä on kaksinkertaisesti edellisvuoteen verrattuna (503,4 MW).

Siitä huolimatta aurinkovoima kattaa tällä hetkellä vain 1 % Ruotsin kokonaisenergiasta. Ruotsin energiavirasto, Energi Myndigheten, ennustaa, että Ruotsin aurinkovoiman tuotanto kolminkertaistuu seuraavien kahden vuoden aikana 3 TWh:iin.

SOURCE Eco Energy World (EEW)