EF Education First, Fournisseur Officiel Formation Linguistique de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Cette collaboration permettra à plus de 2 600 alternants de la France entière d'apprendre l'anglais avec l'école EF English Live , l'école d'anglais en ligne la plus reconnue au monde.

En parallèle, EF aidera Campus 2023 à cartographier le niveau d'anglais des participants du programme grâce au premier test d'anglais gratuit au monde, l'EF SET (EF Standard English Test).

Débuté en Mai 2021, l'accord se prolongera jusqu'en Décembre 2023.

Claude ATCHER (Directeur Général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023) :

« Au-delà de l'organisation de 48 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023, c'est la volonté du Comité d'Organisation de léguer un héritage qui impactera positivement notre sport et notre société. Avec le projet Campus 2023, des milliers de jeunes femmes et hommes recevront une formation en alternance, avec un diplôme à la clé, qui leur permettra de développer une première expérience professionnelle dans une structure sportive, partout dans le pays. Nous mettrons à disposition de ces alternants motivés et talentueux tous les outils et l'accompagnement qui feront d'eux les experts du sport de demain. Je suis ravi d'accueillir au sein de cette aventure EF Education First en tant que Fournisseur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Au nom de nos milliers d'élèves : merci ! »

Soline LAFORCADE (Directrice Générale pour la France chez EF Education First) :

"Chez EF, nous pensons que le monde est meilleur lorsque les gens s'efforcent de se comprendre les uns les autres, la pratique sportive étant l'un des meilleurs moyens pour atteindre cet objectif. Il permet d'unir des personnes d'horizons divers de manière pacifique, ludique et conviviale pour réaliser des exploits extraordinaires. C'est pourquoi nous nous impliquons dans le cyclisme professionnel et les Jeux Olympiques, et sommes honorés de soutenir en ce sens, la Coupe du Monde de Rugby France 2023".

À PROPOS DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023 :

Troisième événement sportif mondial, la Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023. Il s'agira de la 10ème édition de l'histoire, qui célèbrera également le bicentenaire du rugby, sport né en 1823. Les 48 matchs de la compétition se dérouleront dans 9 stades, 10 villes et 7 régions hôtes.

France 2023 s'est donné comme mission d'avoir un impact positif pour le rugby, pour la France et pour la planète, en organisant un événement responsable, conscient des enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain.

Pour la première fois dans l'histoire de l'événement, et en vertu du Contrat d'Organisation (Host Union Agreement), le Comité d'Organisation France 2023 a acquis 3 niveaux de droits commerciaux de la Coupe du Monde de Rugby, qui lui permettent de bâtir des sponsorings sur-mesure, à dimension internationale, à travers des programmes d'activation dédiés.

EF Education First est le premier Fournisseur Officiel annoncé par le Comité d'Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

À PROPOS D'EDUCATION FIRST (EF)

EF Education First (EF), fondée en 1965, propose des programmes d'immersion culturelle par le biais de cours de langues, de voyages, d'échanges culturels et de programmes universitaires dans plus de 100 pays. EF est le propriétaire et le sponsor de l'équipe cycliste EF - Nippo Pro, et a été le fournisseur officiel de formation linguistique pour huit Jeux Olympiques et Paralympiques depuis 1988. La mission d'EF est d'ouvrir le monde par l'éducation.

