Eforthink presentará innovaciones revolucionarias de percepción espacial UWB en el MWC 2026

CHENGDU, China, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La innovadora tecnológica global Eforthink tendrá una presencia muy esperada en el MWC 2026, presentando su tecnología de percepción espacial de banda ultraancha (UWB), líder en la industria, en el escenario global de la tecnología móvil e inteligente. Tras su exitosa presentación en CES 2026, la firma presentará nuevos avances en la integración de UWB para la inteligencia industrial y los ecosistemas inteligentes de consumo, redefiniendo la interacción entre el dispositivo y el mundo físico mediante un posicionamiento con precisión centimétrica.

Industria 4.0 reinventada: Servicios de localización de última generación para la fabricación inteligente

En el MWC 2026, Eforthink presentará su tecnología patentada de fusión multimodal —una innovadora combinación de UWB, GNSS y Bluetooth— que impulsa una plataforma de servicios de localización integral y totalmente integrada, la piedra angular de sus soluciones de fabricación inteligente para la Industria 4.0. Esta plataforma de vanguardia está diseñada para permitir la optimización flexible de las líneas de producción, protocolos de seguridad in situ mejorados y una toma de decisiones operativas basada en IA, abordando las principales demandas de la transformación digital industrial moderna.

Precisión centimétrica inferior a 10 cm: Seguimiento preciso de materiales industriales de alto valor sin desviaciones de trayectoria, incluso en entornos con altas interferencias.

Visualización 3D en tiempo real: Una interfaz interactiva fluida que sincroniza los sistemas de alarma de cercas electrónicas y las operaciones colaborativas multidispositivo para la supervisión integral del proceso industrial.

Resistencia robusta a interferencias: Rendimiento de posicionamiento estable y fiable en condiciones de bloqueo de señal e interferencias de múltiples fuentes, validado mediante pruebas industriales reales.

Eforlink: Ecosistema intuitivo de vida inteligente con tecnología UWB de grado industrial.

Bajo la marca Eforlink, orientada al consumidor, la compañía desafía el actual mercado de hogares inteligentes, repleto de funciones pero fragmentado. Al aplicar la precisión UWB de grado industrial a entornos domésticos, Eforlink busca reemplazar los controles de aplicaciones engorrosos y los comandos de voz retardados con la activación automática a distancia.

Eforthink presentará su línea de productos inteligentes UWB Eforlink 2026 en el MWC, que incluye:

Bloqueo de pantalla Eforlink: Desbloquea y bloquea el ordenador según la distancia entre el teléfono y el ordenador.

Sensor de presencia e identidad UWB: Detecta proactivamente la identidad y la ubicación del usuario para activar respuestas personalizadas en el hogar, como el ajuste de las luces al brillo deseado al entrar.

Etiqueta UWB para mascotas: Proporciona seguimiento e interacción en tiempo real para mascotas.

Plataforma RTLS integral: Escalabilidad tecnológicamente independiente para ecosistemas globales

Un punto clave de la presentación de Eforthink en el MWC será su plataforma integral de Sistema de Localización en Tiempo Real (RTLS), diseñada con una arquitectura tecnológicamente independiente que facilita la integración fluida de tecnologías GNSS, RFID, BLE y UWB. Esta plataforma escalable proporciona una base técnica unificada tanto para soluciones industriales empresariales como para ecosistemas inteligentes de consumo, lo que permite a los socios globales desarrollar aplicaciones de posicionamiento personalizadas y de alta precisión, adaptadas a sus necesidades específicas.

Eforthink Booth: 7A36-06

Canales de contacto:

Sitio web oficial: www.eforthink.com

Redes sociles: LinkedIn (eforthink), TikTok (@eforlink_official), Facebook