Eforthink s'apprête à présenter ses innovations révolutionnaires en matière de perception spatiale UWB au salon MWC 2026

CHENGDU, Chine, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'innovateur technologique mondial Eforthink fera une apparition très attendue au salon MWC 2026 et présentera sa technologie de pointe de perception spatiale à bande ultra-large (Ultra-Wideband, UWB) sur la scène mondiale de la technologie mobile et intelligente. S'appuyant sur le succès de sa présentation au salon CES 2026, la société va dévoiler de nouvelles avancées en matière d'intégration UWB pour l'intelligence industrielle et les écosystèmes intelligents grand public, redéfinissant ainsi l'interaction entre les appareils et le monde physique grâce à un positionnement d'une précision centimétrique.

L'industrie 4.0 revisitée : services de localisation de nouvelle génération pour la fabrication intelligente

Au salon MWC 2026, Eforthink présentera sa pile technologique exclusive de fusion multimodale — une combinaison innovante d'UWB, de GNSS et de Bluetooth — qui alimente une plateforme de services de localisation de bout en bout entièrement intégrée. Cette plateforme constitue la pierre angulaire des solutions de fabrication intelligente de l'entreprise pour l'industrie 4.0. Cette plateforme de pointe a été conçue pour permettre une optimisation flexible des lignes de production, des protocoles de sécurité sur site améliorés et une prise de décision opérationnelle pilotée par l'IA, répondant ainsi aux besoins fondamentaux de la transformation numérique industrielle moderne.

Une précision centimétrique à 10 cm près : suivi précis de matériaux industriels de grande valeur avec une dérive nulle de la trajectoire, même dans des environnements à fortes interférences.

Visualisation 3D en temps réel : une interface interactive transparente qui synchronise les systèmes d'alarme des clôtures électroniques et les opérations collaboratives multiappareils, permettant ainsi de surveiller l'ensemble des processus industriels.

Résistance robuste aux interférences : des performances de positionnement stables et fiables maintenues dans des conditions de blocage du signal et d'interférences multisources, validées par des essais industriels réalisés dans des conditions réelles.

Eforlink : un écosystème intuitif de vie intelligente alimenté par l'UWB de qualité industrielle

Sous la marque Eforlink, destinée au grand public, l'entreprise s'attaque au marché actuel de la maison intelligente, riche en fonctionnalités mais fragmenté. En appliquant la précision UWB de qualité industrielle aux environnements domestiques, Eforlink vise à remplacer les commandes d'applications encombrantes et les commandes vocales retardées par une « auto-activation déclenchée par la distance ».

Eforthink présentera au salon MWC sa gamme 2026 de produits intelligents Eforlink UWB, qui comprend notamment :

ScreenLock Eforlink : déverrouille et verrouille l'ordinateur en fonction de la distance entre le téléphone et l'ordinateur.

Capteur UWB de présence d'identité : détecte de manière proactive l'identité et la localisation de l'utilisateur afin de déclencher des réponses personnalisées à la maison, comme le réglage de l'éclairage à la luminosité souhaitée dès l'entrée.

Traceur UWB pour animaux de compagnie : permet de suivre et d'interagir en temps réel avec les animaux de compagnie.

Plateforme RTLS complète : une évolutivité non inféodée à une technologie pour les écosystèmes mondiaux

L'un des points forts de la présentation d'Eforthink au salon MWC sera sa plateforme complète de système de localisation en temps réel (Real-Time Location System, RTLS), dotée d'une architecture non inféodée à une technologie permettant qui permet l'intégration transparente des technologies GNSS, RFID, BLE et UWB. Cette plateforme évolutive fournit une base technique unifiée pour les solutions industrielles et les écosystèmes grand public intelligents, permettant aux partenaires mondiaux de créer des applications de positionnement de haute précision personnalisées et adaptées à leurs besoins spécifiques.

Stand d'Eforthink : 7A36-06

Canaux de contact :

Site web officiel : www.eforthink.com

Réseaux sociaux : LinkedIn (eforthink), TikTok (@eforlink_official), Facebook