Efterfrågan på fritid fortsätter att driva Hyatts varumärkestillväxt i Europa

Hyatts mångsidiga varumärkesportfölj återspeglar en fortsatt tillväxt, som till stor del drivs av dess oberoende kollektions- och livsstilsvarumärken

CHICAGO, 16 september, 2021 /PRNewswire/ -- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) tillkännagav idag att ett dotterbolag till Hyatt har ingått sex nya management- och franchiseavtal för hotell i Europa mellan varumärkena The Unbound Collection by Hyatt, JdV by Hyatt, Hyatt Centric och Hyatt Regency, vilket ytterligare understryker den växande efterfrågan från resenärer, World of Hyatt-medlemmar och ägare av hotell som erbjuder unika, differentierade upplevelser och främjar genuina kontakter med människor och kulturer.

Dagens tillkännagivande bygger på Hyatts tillväxtstrategi att avsevärt utöka sin varumärkesportfölj i Europa fram till slutet av 2023 – de sex nya avtalen förväntas öka Hyatts varumärkesnärvaro i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Schweiz. Detta är utöver det nyligen tillkännagivna planerade förvärvet av Apple Leisure Group (ALG) , som förväntas utöka avtrycket av Hyatts europeiska varumärke med 60 procent.

"Avtalen som nyligen ingåtts understryker de positiva framsteg som vi gör i vår tillväxtstrategi i Europa, och de nya projekten sker vid sidan av en stark pipeline av Hyatt-hotell som planeras att öppna under de kommande åren", säger Felicity Black-Roberts, Hyatts vice president för utveckling i Europa. "Förtroendet för hotellsektorn är fortfarande stort bland investerare, och vi är glada över att kunna samarbeta med ledande ägare och operatörer som inser värdet och lönsamheten i hela Hyatts varumärkesportfölj, med tonvikt på Hyatts oberoende kollektioner, inklusive varumärkena The Unbound Collection by Hyatt och JdV by Hyatt samt livsstilsvarumärkena, inklusive Hyatt Centric. Med dessa nya avtal bekräftar vi vår expertis på fritidsdestinationer och stärker att Hyatts varumärken fortsätter att vara populära och vänder sig till fritidsresenärer."

Affärer som nyligen ingåtts omfattar:

The Unbound Collection by Hyatt

The Unbound Collection by Hyatt-hotell i Crans-Montana, Schweiz

Det lyxiga boutiquehotellet Rhodania, beläget i de schweiziska alperna väntas ansluta sig till The Unbound Collection by Hyatt 2023. Hotellet som erbjuder 41 rum ligger för närvarande precis vid tredje tee på den berömda golfbanan Severiano Ballesteros, cirka 1 500 meter över havet i en av de mest prestigefyllda och väletablerade bergsdestinationerna året runt i Schweiz. Regionen är också känd för sitt stora utbud av olika sporter, inklusive skidåkning, mountainbike, vandring och golf, och en av de mest kända golfturneringarna i Europa spelas årligen i Crans-Montana. Hotellet förväntas uppfylla varumärkets målsättning att kunna erbjuda upplevelser som skapar oförglömliga minnen för gäster som vill ha en förhöjd men ändå oskriven service när de reser. Rummen och sviterna på hotellet kännetecknas av sin eleganta och lyxiga inredning. Maten och dryckerna som hotellet erbjuder, i både huvudrestaurangen och Swiss Chalet, kommer från högkvalitativa lokala produkter och regionala rätter, vilket skapar unika matupplevelser för världsvana och självständiga gäster.

Hotellet ll Tornabuoni i Florens, Italien

Ett dotterbolag till Hyatt har ingått ett franchiseavtal med AG Group för hotellet Il Tornabuoni i Florens, som ansluter sig till The Unbound Collection by Hyatt. Det lyxiga boutiquehotellet med 62 rum väntas öppna i oktober 2021 och blir det första Hyatt-hotellet i Florens. Den historiska fastigheten på Via de Tornabuoni omges av många högklassiga modebutiker och några av de mest extraordinära turistattraktionerna. Direkt utanför hotellet kan gästerna ta ett steg tillbaka i tiden genom att klättra upp i Giottos Campanile, ett marmorerat gotiskt torn som ger en spektakulär utsikt över staden, där man bland annat ser historiska Ponte Vecchio, en medeltida bro med autentiska italienska smyckesbutiker. Hotellets omsorgsfullt utvalda inredning återspeglar hotellets historiska arv från renässansen och erbjuder gästerna en upplevelse som är värd sin egen berättelse. Referenser till stadens arkitektur, historia, natur och mat kopplas samman i hotellets design och bekvämligheter.

JdV by Hyatt

Hotellet Tribune i Rom, Italien

Hotellet Tribune, som förväntas ansluta sig till varumärket JdV by Hyatt, markerar en viktig och efterlängtad milstolpe i Hyatts tillväxtstrategi: introduktionen av varumärket Hyatt i Rom. Ett dotterbolag till Hyatt har ingått ett franchiseavtal med AG Group för det nya hotellet i staden som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Hotellet beräknas öppna i oktober 2021. Rom, som en gång var antikens huvudstad och ett imperium, kallas även för "den eviga staden" och är än idag en politisk huvudstad, ett religiöst centrum och en minnesplats för forntida kreativitet. Det exklusiva hotellet med 52 rum är beläget precis vid Via Veneto, känd från filmen La Dolce Vita av Federico Fellini, och ligger nära de största turistattraktionerna. Hotellet inspirerar till lekfulla resor med anslutning till grannskapet. Oavsett om gästerna planerar att avsluta kvällen med stil på hotellets takterrass med utsikt över Villa Borghese eller om de vill vandra ut i stadens nattliv likt lokalinvånarna, välkomnar det livliga hotellet Tribune alla med sitt socialt inkluderande koncept i centrum av Roms mest spännande stadsdel.

Ett JdV by Hyatt-hotell i Bordeaux, Frankrike

JdV by Hyatt förväntas öppna sitt första hotell i Bordeaux, Frankrike. Detta är en stad rik på arkitektoniskt och kulturellt arv, där den berömda hamnen, Port de la Lune, är en av höjdpunkterna som dessutom finns med på Unesco:s världsarvslista. Ett dotterbolag till Hyatt har ingått ett franchiseavtal med Alboran Hotels and Hospitality för ett JdV by Hyatt-hotell som förväntas öppna 2022. Det oberoende hotellet ligger i en av de mest aktiva stadsdelarna i Bordeaux och återspeglar sanningsenligt det lokala grannskapet, vilket gör det möjligt för gästerna att fördjupa sig i Bordeauxs kultur och få kontakt med dess gemenskap. Fastigheten med 147 rum har en huvudrestaurang och bar, där gästerna kan njuta av regionala smaker, kokkonst och drycker, samt en privat bar och terrass på taket där unika upplevelser garanteras. Hela hotellet har genomtänkta reflektioner av den lokala kulturen och är inbjudande för gäster som söker levande och socialt inkluderande vistelser där de kan omfamna den fria andan i Bordeaux.

Hyatt Centric

Hyatt Centric Altstadt Hamburg i Hamburg, Tyskland

Hyatt Centric-varumärket lanseras i Tyskland genom ett franchiseavtal mellan ett dotterbolag till Hyatt och SV Hotel AG. Hyatt Centric Altstadt Hamburg ligger på Moenckebergstrasse, en av Hamburgs mest livliga shoppinggator. Hyatt Centric är ett varumärke som är synonymt med äventyr och att befinna sig mitt i händelsernas centrum och är därför ett perfekt komplement till denna livliga plats. Hyatt Centric Altstadt Hamburg, som är en viktig internationell destination för fritids- och affärsresenärer, öppnar 2025 och blir, efter Park Hyatt Hamburg, det andra Hyatt-hotellet i staden. Fastigheten har en fantastisk restaurang och bar med panoramautsikt på översta våningen samt uteserveringar och ett fitnesscenter.

Hyatt Regency

Hyatt Regency Madrid Residence s i Madrid, Spanien

Hyatt Regency Hesperia Madrid utökar sitt nuvarande boende genom att inkludera en del av bostäder – Hyatt Regency Madrid Residences. Det nya komplexet med 22 förstklassiga lägenheter ligger vid Paseo de la Castellana, i hjärtat av huvudstadens finansiella centrum och i närheten av många internationella företag, diplomatiska kontor och ambassader. Bostäderna erbjuder stilrena och rymliga lägenheter från 100 kvadratmeter upp till en exceptionell takvåning på 350 kvadratmeter med en terrass på 100 kvadratmeter med panoramautsikt över stadens huvudgata. Hyatt Regency Madrid Residences har utformats med produktivitet och sinnesfrid i åtanke, och gästerna på Hyatt Regency Madrid Residences har tillgång till de tjänster och bekvämligheter som finns på Hyatt Regency Hesperia Madrid. Gäster på Hyatt Regency Madrid Residences, som söker intuitiva upplevelser och stressfria miljöer hittar allt de behöver för att hålla sig uppkopplade och energiska.

Recent Hyatt-hotell öppnas över hela Europa, inklusive:

· Hyatt Place Ekaterinburg i Ekaterinburg, Ryssland

· Hyatt Place London City East i London, Storbritannien

· 7Pines Resort Ibiza , som är en del av varumärket Destination by Hyatt, i Ibiza, Spanien

· Hyatt Regency Zurich Airport The Circle i Zürich, Schweiz

· Hôtel du Palais Biarritz , återöppnat som en del av varumärket The Unbound by Hyatt Collection i Biarritz, Frankrike

· Tre Story Hotel i Sverige, som anslöt till varumärket JdV by Hyatt, inklusive Story Hotel Riddargatan och Story Hotel Signalfabriken Stockholm och Story Hotel Studio Malmö i Malmö

För mer information om Hyatt-hotell, gå till: www.hyatt.com.

Termen "Hyatt" används i detta pressmeddelande för att hänvisa till Hyatt Hotels Corporation och/eller ett eller flera av dess dotterbolag.

