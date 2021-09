Vapaa-ajan sektorin kysyntä kirittää Hyattin brändin kasvua Euroopassa

Hyattin monipuolinen brändivalikoima heijastaa jatkuvaa kasvua, jota tukevat pitkälti riippumattomat mallistot ja lifestyle-tuotemerkit

CHICAGO, 15. syyskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ilmoitti tänään, että Hyatt -tytäryhtiö on tehnyt kuusi uutta hallinto- ja franchising -sopimusta eurooppalaisille hotelleille Hyundin Unbound Collectionin, JdV by Hyattin, Hyatt Centricin, ja Hyatt Regency -merkkien välillä. Tämä kertoo entisestään matkailijoiden, World of of Hyatt -jäsenten ja omistajien kiinnostuksesta hotelleihin, jotka tarjoavat ainutlaatuisia, eriytettyjä kokemuksia ja edistävät aitoja yhteyksiä ihmisiin ja kulttuureihin.

Tämänpäiväinen ilmoitus perustuu Hyattin kasvustrategiaan brändivalikoimansa merkittävään laajentamiseen Euroopassa vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuuden uuden sopimuksen odotetaan kasvattavan Hyattin brändiä Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Tämän lisäksi Hyatt ilmoitti hiljattain suunnitelmistaan hankkia Apple Leisure Group (ALG) , jonka odotetaan kasvattavan Hyattin eurooppalaista brändijalanjälkeä 60 prosenttia.

"Äskettäin tehdyt sopimukset korostavat myönteisiä edistysaskeleita kohti Euroopan kasvustrategiaamme, ja uudet hankkeet ovat samalla viivalla tulevina vuosina avattavien Hyatt-merkkisten hotellien kanssa," sanoo Felicity Black-Roberts, Hyattin Euroopan kehityksen varajohtaja. "Sijoittajien luottamus matkailu- ja ravintola-alaan on edelleen korkea, ja olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä johtavien omistajien ja toimijoiden kanssa, jotka tunnistavat Hyattin brändivalikoiman arvon ja kannattavuuden, ja etenkin Hyattin omien kokoelmien arvon, kuten Hyattin ja JdV:n The Unbound Collection Hyatt-tuotemerkeiltä ja lifestyle-brändeiltä, joihin lukeutuu myös Hyatt Centric. Näiden uusien sopimusten avulla vahvistamme asiantuntemustamme vapaa-ajan kohteissa ja varmistamme, että Hyattin tuotemerkit kiinnostavat ja palvelevat vapaa-ajan matkailijoita jatkossakin. "

Uusia kauppoja ovat:

Hyattin The Unbound Collection -kokoelma

The Unbound Collection by Hyatt -hotelli Crans-Montanassa, Sveitsissä

Sveitsin Alpeilla sijaitsevan ylellisen boutique-hotellin Rhodanian odotetaan liittyvän Hyattin Unbound Collection -kokoelmaan vuonna 2023. 41 huoneen hotelli sijaitsee tällä hetkellä aivan kuuluisan Severiano Ballesteros -golfkentän kolmannen tiin vieressä, noin 1 500 metriä merenpinnan yläpuolella yhdessä Sveitsin arvostetuimmista ja vakiintuneimmista ympärivuotisista vuoristokohteista. Alue tunnetaan myös lukuisista urheilumahdollisuuksista, kuten hiihdosta, maastopyöräilystä, vaelluksesta ja golfista; yksi Euroopan maineikkaimmista golfturnauksista pelataan vuosittain Crans-Montanassa. Hotellin odotetaan sopivan brändin henkeen ja tarjoavan kokemuksia, jotka luovat unohtumattomia muistoja vieraille, jotka etsivät korkeatasoista mutta vapaamuotoista palvelua matkoillaan. Hotellin huoneissa ja sviiteissä on tyylikäs ja ylellinen sisustus. Hotellin ruoka- ja juomapaikat tarjoavat korkealaatuisia paikallisia tuotteita ja paikallisia ruokia sekä pääravintolassa että Swiss Chaletissa, mikä luo ainutlaatuisia ruokailukokemuksia paljon matkustelleille, itsenäisille vieraille.

ll Tornabuoni -hotelli Firenzessä, Italiassa

Hyatt-tytäryhtiö on tehnyt franchising-sopimuksen AG Groupin kanssa Firenzessä sijaitsevasta Il Tornabuoni -hotellista, joka liittyy The Unbound Collection by Hyatt -brändiin. Ylellisen 62- huoneen boutique-hotellin odotetaan avautuvan lokakuussa 2021 ja se on ensimmäinen Hyatt-merkkinen kiinteistö Firenzessä. Via de Tornabuonin historiallista kiinteistöä ympäröivät monet huippuluokan muotiliikkeet ja eräitä poikkeuksellisen upeita matkailukohteita. Vieraat voivat astua ajassa taaksepäin kiipeämällä Giotto's Campanile -museon marmoriseen goottilaistorniin, josta on upeat näkymät kaupunkiin. He voivat myös löytää historiallisen Ponte Vecchion, joka on keskiaikainen silta, joka on täynnä aitoja italialaisia koruliikkeitä. Hotellin huolellisesti kuratoitu sisustus heijastaa sen renessanssin aikaisia historiallisia juuria ja tarjoaa vieraille tarinan arvoisen kokemuksen. Viittauksia kaupungin arkkitehtuuriin, historiaan, luontoon ja ruokaan kudotaan koko hotellin suunnitteluun ja mukavuuksiin.

JdV by Hyatt

Tribune-hotelli Roomassa, Italiassa

Tribune-hotellin, jonka odotetaan liittyvän JdV by Hyatt -brändiin, tulee olemaan merkittävä ja kauan odotettu virstanpylväs Hyattin kasvustrategiassa: Hyatt-brändin tuominen Roomaan. Hyatt-tytäryhtiö on tehnyt franchising-sopimuksen AG Groupin kanssa uudesta hotellista tässä UNESCO:n maailmanperintökohteisiin kuuluvassa kaupungissa. Hotelli on tarkoitus avata lokakuussa 2021. Muinaisen tasavallan ja valtakunnan pääkaupungina Rooma tunnetaan "ikuisena kaupunkina", joka on edelleen poliittinen pääkaupunki, uskonnollinen keskus ja muistomerkki menneisyyden luovalle mielikuvitukselle. 52-huoneinen laatuhotelli sijaitsee aivan Via Veneton tuntumassa, joka tuli kuuluisaksi Federico Fellinin elokuvassa La Dolce Vita, ja se on myös lähellä tärkeimpiä turistinähtävyyksiä. Haluavatpa vieraat sitten päättää illan tyylikkäästi hotellin kattoterassilla, jolta on näkymät Villa Borgheselle, tai lähteä vaeltelemaan kaupungin yöelämän läpi, eloisa Tribune-hotelli toivottaa kaikki tervetulleiksi sosiaalisesti osallistavan konseptinsa avulla Rooman keskustan vilkkaimmassa keskuksessa.

JdV by Hyatt -hotelli Bordeaux'ssa, Ranskassa

Hyattin itsenäisten kokoelmien valikoiman vauhdittamiseksi JdV by Hyatt -brändin odotetaan esittelevän ensimmäisen hotellinsa Ranskan Bordeaux'ssa - kaupungissa, joka on täynnä arkkitehtonista ja kulttuurista perintöä ja jossa on upeita nähtävyyksiä, kuten kuuluisa satama Port de la Lune, joka on UNESCO:n maailmanperintökohde. Hyatt-tytäryhtiö on tehnyt franchising-sopimuksen Alboran Hotels and Hospitality:n kanssa JdV by Hyatt -hotellista, jonka odotetaan avautuvan vuonna 2022. Itsenäinen hotelli, joka sijaitsee yhdellä Bordeaux'n aktiivisimmista alueista, kuvastaa alueen henkeä ja antaa vieraille mahdollisuuden uppoutua Bordeaux'n kulttuuriin ja tutustua sen yhteisöihin. 147- huoneen kiinteistössä on pääravintola ja -baari, jossa asiakkaat voivat nauttia paikallisia makuja, ruokia ja juomia, sekä yksityinen katolla sijaitseva speakeasy-baari ja terassi ainutlaatuisia kokemuksia varten. Paikallisen kulttuurin ilmentymät hotellissa kutsuvat ihastuttavia ja sosiaalisesti osallistavia kokemuksia etsiviä vieraita löytämään Bordeaux'n vapaamielisen tunnelman.

Hyatt Centric

Hyatt Centric Altstadt Hamburg Saksan Hampurissa

Hyatt Centric -brändi debytoi Saksassa Hyatt-tytäryhtiön ja SV Hotel AG:n välisen franchising-sopimuksen mukaisesti. Hyatt Centric Altstadt Hamburg sijaitsee Moenckebergstrasse-kadulla, joka on yksi Hampurin vilkkaimmista ostoskaduista. Hyatt Centric -brändi on seikkailun ja toiminnan keskipisteen synonyymi, ja se sopii täydellisesti tähän vilkkaaseen sijaintiin. Sen lisäksi, että se tulee vakiinnuttamaan brändin asemaa Hampurissa, joka on keskeinen kansainvälinen vapaa-ajan ja liike-elämän kohde, Hyatt Centric Altstadt Hamburg avataan vuonna 2025 toiseksi kaupungissa olevaksi Hyatt-merkkiseksi hotelliksi Park Hyatt Hamburgin rinnalle. Hotelliin rakennetaan upea ylimmän kerroksen panoraamaravintola ja -baari, istuinalue ulos, sekä liikuntakeskus.

Hyatt Regency

Hyatt Regency Madrid Residence s Espanjan Madridissa

Hyatt Regency Hesperia Madrid laajentaa nykyistä hotellimajoitustarjontaansa asuinrakennuksiin: Hyatt Regency Madrid Residences. Uusi 22 premium-asunnon kokonaisuus sijaitsee Paseo de la Castellanassa pääkaupungin finanssikeskuksen sydämessä ja monien kansainvälisten yritysten, diplomaattitoimistojen ja suurlähetystöjen välittömässä läheisyydessä. Asunnot tarjoavat upeasti sisustettuja ja tilavia huoneistoja, joiden koko vaihtelee 100 neliömetristä poikkeuksellisen suureen 350 neliömetrin kattohuoneistoon, jonka 100 neliömetrin terassilta on panoraamanäkymä kaupungin pääkadulle. Hyatt Regency Madrid Residencesin vieraat voivat nauttia Hyatt Regency Hesperia Madridin palveluista ja mukavuuksista, jotka on suunniteltu tuottavuutta ja mielenrauhaa silmälläpitäen. Hyatt Regency Madrid Residencesistä vieraat löytävät intuitiivisia elämyksiä ja stressittömän ympäristön, joiden avulla on helppo ylläpitää yhteyksiä ja pysyä energisenä.

Hyatt on hiljattain avautunut ympäri Eurooppaa muun muassa:

Lisätietoja Hyatt-hotelleista löydät osoitteesta www.hyatt.com.

Termiä "Hyatt" käytetään tässä tiedotteessa viittaamaan Hyatt Hotels Corporationiin ja/tai yhteen tai useammaen sen tytäryhtiöön.

Related Links

https://www.hyatt.com/



SOURCE Hyatt Hotels Corporation