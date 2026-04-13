Ehemalige Leiterin der Abteilung Daten und KI im britischen Verteidigungsministerium wechselt zu Strider

LONDON, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., der führende Anbieter von strategischen Informationen, gab heute bekannt, dass Caroline Bellamy, ehemalige Leiterin der Abteilung für Daten und KI im britischen Verteidigungsministerium (Ministry of Defence, MoD), als geschäftsführende Direktorin in das Unternehmen eingetreten ist.

Caroline verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Datenverarbeitung, die sie in der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und zuletzt im Verteidigungsbereich gesammelt hat. Sie verbindet fundiertes Fachwissen in den Bereichen Digitalisierung, Datenverarbeitung und KI mit einem umfassenden internationalen Hintergrund, der Tätigkeiten im Rahmen der „Five Eyes"-Allianz, bei verbündeten Partnern und in verschiedenen Behörden umfasst.

In dieser neuen Funktion wird Caroline dazu beitragen, die KI-Fähigkeiten von Strider weiter auszubauen, um eine agentenbasierte Datenverarbeitungsplattform bereitzustellen, auf die sich globale Unternehmen verlassen können, um den globalen Wettbewerb zu verstehen und sich darin zurechtzufinden.

„Caroline gehört zu den führenden Köpfen bei der Anwendung von Daten und KI für komplexe wirtschaftliche und nationale Sicherheitsherausforderungen", sagte Eric Levesque, Vorsitzender und Mitbegründer von Strider Technologies. „Ihre Erfahrung beim Aufbau und der Umsetzung fortschrittlicher Datenfunktionen in verbundenen Ökosystemen passt perfekt zu der Art und Weise, wie Strider seine KI-gestützte Plattform für strategische Informationen weiterentwickelt. Während wir unsere agentenbasierten KI-Fähigkeiten weiter ausbauen, um Open-Source-Daten in strategische Informationen umzuwandeln, wird ihre Erfahrung unsere Fähigkeit stärken, Kunden klarere und schnellere Einblicke in nationale Risiken zu bieten und eine sicherere Entscheidungsfindung zu unterstützen."

Westliche Nationen sehen sich wachsenden Bedrohungen ihrer wirtschaftlichen Sicherheit durch strategische Konkurrenten gegenüber, und Organisationen, Industrie sowie Regierungen sind anhaltenden feindseligen Aktivitäten seitens gegnerischer Nationen ausgesetzt, die Zugang zu sensiblen Daten, kritischer Infrastruktur, Technologie und Fachkräften anstreben. Gleichzeitig müssen Unternehmen mit zunehmender betrieblicher Komplexität und knappen Ressourcen zurechtkommen und dabei weitreichende Entscheidungen in Bezug auf Technologie, Personal, Investitionen und globale Partnerschaften treffen.

Die KI-gestützte Plattform für strategische Informationen von Strider analysiert Milliarden öffentlich zugänglicher Datenpunkte, um Muster staatlich verknüpfter Aktivitäten und aufkommende Risiken zu identifizieren. Dadurch können Unternehmen verborgene Zusammenhänge aufdecken, ihr Risiko einschätzen und schnellere, fundiertere Entscheidungen treffen.

„Im Laufe meiner Karriere habe ich aus erster Hand miterlebt, wie immer raffiniertere Wettbewerber und sogar staatliche Akteure die Offenheit fortschrittlicher digitaler und datentechnischer Systeme sowie der entsprechenden Wirtschaftszweige ausnutzen, um sich Zugang zu Technologie, Fachkräften und sensiblen geistigen Eigentumsrechten zu verschaffen", sagte Caroline Bellamy, geschäftsführende Direktorin bei Strider Technologies. „Wirtschaftliche Sicherheit ist eine der entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit, und sie erfordert die optimale Kombination aus Technologie, Daten, künstlicher Intelligenz und den richtigen Fachkräften, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um diese Herausforderung zu meistern. Genau das ist es, was mir an Strider besonders gefällt: ein vielfältiges Team, das sich aufrichtig seiner Mission verschrieben hat, von ethischen Grundsätzen geleitet ist und weltweit für die Sicherheit dessen eintritt, was wir schützen wollen. Ich bin stolz darauf, einer Organisation beizutreten, in der Sinnhaftigkeit und Kompetenz Hand in Hand gehen."

Caroline war in den vergangenen sechs Jahren als erste Leiterin der Abteilung für Datenmanagement im britischen Verteidigungsministerium tätig und bekleidete zuletzt die Position der Leiterin der Abteilung für Daten und künstliche Intelligenz. Caroline leitete die Transformation der Datenkapazitäten und die Einführung von KI in der gesamten Organisation, war federführend bei der Entwicklung der ersten Verteidigungsdatenstrategie und trieb einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise voran, wie Daten verwaltet, geteilt und genutzt werden. Durch ihre Arbeit wurden neue Strategien, Governance-Rahmenbedingungen sowie Kompetenzen und Fähigkeiten etabliert, um den Einsatz fortschrittlicher Technologien und Analysen voranzutreiben und so datengestützte Erkenntnisse und Entscheidungsvorteile im gesamten Verteidigungsbereich zu erzielen. Caroline hat sich intensiv im globalen Ökosystem für Verteidigungsdaten engagiert und Kooperationen mit der NATO, den „Five Eyes"-Partnern, verbündeten Regierungen und der Industrie aufgebaut, um die kollektiven Fähigkeiten zu stärken und den verantwortungsvollen Einsatz von Daten und KI in den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit voranzutreiben.

Vor ihrer Tätigkeit im Verteidigungsministerium hatte Caroline leitende Führungspositionen in international tätigen FTSE-100-Unternehmen inne, darunter neun Jahre bei Vodafone und acht Jahre bei Centrica, wo sie wichtige Entwicklungen im Bereich Daten und digitale Kompetenzen sowie notwendige Transformationsprogramme leitete. Sie wurde unter die Top 50 Most Influential People in UK Technology (2024) gewählt und zählt seit 2018 zu den 100 Most Influential People in Data laut DataIQ. Caroline setzt sich engagiert für die Förderung von Vielfalt und Talenten ein und wurde 2019 in die Liste der Top 20 Women in Data and Technology aufgenommen.

Informationen zu Strider

Strider ist das führende Unternehmen für strategische Informationen, das Organisationen dabei unterstützt, ihre Technologie und Innovation zu sichern und weiterzuentwickeln. Mithilfe modernster KI-Technologie und proprietärer Methoden wandelt Strider öffentlich zugängliche Daten in wichtige Erkenntnisse um. Dank dieser verbesserten Informationen können Unternehmen proaktiv auf Risiken reagieren, die mit staatlich gefördertem Diebstahl geistigen Eigentums, gezielter Abwerbung von Fachkräften und externen Partnern verbunden sind. Strider hat Niederlassungen in 16 Ländern rund um den Globus mit Büros in Salt Lake City, UT, Washington, DC, London, Tokio und Sydney.

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