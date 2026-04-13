L'ancienne responsable des données et de l'IA du ministère britannique de la défense rejoint Strider

LONDRES, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., le principal fournisseur d'intelligence stratégique, a annoncé l'arrivée de Caroline Bellamy, ancienne responsable des données et de l'IA au ministère britannique de la Défense (MoD), dans l'entreprise en qualité de directrice exécutive.

Caroline apporte plus de 35 ans d'expérience dans le domaine du numérique et des données dans les domaines de l'administration, de l'industrie et, plus récemment, de la defense, en associant une expertise approfondie en matière de numérique, des données et de l'IA à une vaste expérience internationale, notamment au contact du réseau Five Eyes et des partenaires et agences alliés.

Dans ce nouveau rôle, Caroline contribuera à développer les capacités d'IA de Strider afin de fournir une raffinerie de données agentiques dont dépendent les organisations internationales pour comprendre et naviguer dans la concurrence mondiale.

« Caroline est l'un des principaux leaders dans l'utilisation des données et de l'IA pour relever des défis économiques et de sécurité nationale complexes », a déclaré Eric Levesque, président et cofondateur de Strider Technologies. « Son expérience dans la construction et l'exploitation de capacités de données avancées au sein d'écosystèmes alliés s'aligne directement sur la façon dont Strider fait évoluer sa plateforme d'intelligence stratégique activée par l'IA. Alors que nous continuons à développer nos capacités d'IA agentique pour transformer les données de sources ouvertes en renseignements stratégiques, son expérience renforcera notre capacité à fournir aux clients une vision plus claire et plus rapide des risques liés aux États-nations et à soutenir une prise de décision plus confiante. »

Alors que les nations occidentales sont confrontées à des menaces croissantes en matière de sécurité économique de la part de leurs concurrents stratégiques, les organisations, l'industrie et les gouvernements se heurtent à une activité hostile persistante de la part de nations adverses qui cherchent à accéder à des données sensibles, à des infrastructures critiques, à des technologies et à des talents. Au même moment, les organisations doivent faire face à une complexité opérationnelle croissante et à des contraintes de ressources, tout en prenant des décisions à fort enjeu en matière de technologie, de personnel, d'investissement et de partenariats mondiaux.

La plateforme d'intelligence stratégique de Strider, activée par l'IA, analyse des milliards de points de données accessibles au public afin d'identifier des modèles d'activités liées à l'État et des risques émergents, permettant aux organisations de découvrir des connexions cachées, d'évaluer l'exposition et de prendre des décisions plus rapides et plus sûres.

« Tout au long de ma carrière, j'ai vu de mes propres yeux comment des concurrents de plus en plus sophistiqués, voire des acteurs étatiques, exploitent l'ouverture des capacités et des économies numériques et de données avancées pour accéder à la technologie, aux talents et à la propriété intellectuelle sensible », a déclaré Caroline Bellamy, directrice exécutive de Strider Technologies. « La sécurité économique est l'un des défis déterminants de notre époque, et elle nécessite la meilleure combinaison de technologies, de données, d'IA et de personnes compétentes pour la relever. Ce qui m'a séduit chez Strider, c'est précisément cela : une équipe diversifiée, véritablement motivée par sa mission et son éthique, qui travaille à l'échelle mondiale pour la sécurité de ce que nous voulons défendre. Je suis fière de rejoindre une organisation où objectifs et capacités vont de pair. »

Caroline a passé les six dernières années au poste de premier responsable des données du ministère britannique de la défense et, plus récemment, celui de responsable des données et de l'intelligence artificielle. Caroline a dirigé la transformation des capacités de données et de l'activation de l'IA dans l'ensemble de l'organisation, en étant le fer de lance de la première stratégie de données de la Défense et en supervisant un changement fondamental dans la façon dont les données sont gérées, partagées et exploitées. Son travail a permis d'établir de nouvelles politiques, des cadres de gouvernance, des talents et des capacités pour accélérer l'utilisation des technologies avancées et de l'analyse, afin de fournir des informations fondées sur des données et des avantages en matière de prise de décision dans l'ensemble du secteur de la défense. Caroline a beaucoup travaillé dans l'écosystème mondial des données de défense, forgeant une collaboration avec l'OTAN, les partenaires du réseau Five Eyes, les gouvernements alliés et l'industrie pour renforcer la capacité collective et accélérer l'utilisation responsable des données et de l'IA dans la Défense et la sécurité nationale.

Avant de travailler pour le ministère de la défense, Caroline a occupé des postes de direction au sein d'organisations internationales du FTSE 100, dont neuf ans chez Vodafone et huit ans chez Centrica, où elle a dirigé des développements majeurs en matière de données et de capacités numériques, ainsi que des programmes de transformation nécessaires. Elle a été reconnue parmi les 50 personnes les plus influentes dans le domaine de la technologie au Royaume-Uni (2024) et fait partie des 100 personnes les plus influentes dans le domaine des données de DataIQ depuis 2018. Caroline est un leader engagé dans la promotion de la diversité et des talents et a été nommée dans le top 20 des femmes dans le domaine des données et de la technologie en 2019.

À propos de Strider

Strider est le leader de la veille stratégique, donnant les moyens aux organisations de sécuriser et de faire progresser leur technologie et leurs innovations. En s'appuyant sur une technologie d'IA de pointe et des méthodes exclusives, Strider transforme des données publiquement accessibles en informations cruciales. Cette veille améliorée permet aux organisations de traiter les risques associés au vol de propriété intellectuelle commandité par des États, à l'acquisition ciblée de talents et aux partenaires de pays tiers, ainsi que d'y répondre de manière proactive. Strider exerce ses activités dans 16 pays à travers le monde avec des bureaux à Salt Lake City, UT, Washington, DC, Londres, Tokyo et Sydney.

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