EICMA 2024 : L'ÉDITION SUMMA CUM LAUDE

Les portes se ferment, à Rho Fiera Milano, au 81e Salon international du deux-roues, avec un nombre record d'exposants, de marques et de surfaces occupées. Grand succès également pour le nouveau contenu des espaces extérieurs : plus de 600 000 participants en six jours

MILAN, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il ne manquait plus que le chiffre global de fréquentation, celui du public, des médias, des techniciens et des opérateurs de l'industrie, pour sanctionner le succès de l'EICMA 2024, qui a fermé ses portes hier à Rho Fiera Milano. La confirmation est venue ce matin, avec la déclaration publiée par l'organisation. En effet, plus de 600 000 visiteurs ont été enregistrés au cours des six jours de l'édition 81 du Salon international du deux-roues, qui a célébré les 110 ans de l'événement le plus important pour les passionnés de motos et l'industrie : plus de 40 000 de plus qu'une édition 2023 déjà excellente.

EICMA

Le nombre d'exposants présents, plus de 770, représentant 45 pays et 2163 marques, constitue également un record. Ces données confirment la pertinence et l'attrait de l'EICMA, où pas moins de 26 % des entreprises étaient présentes pour la première fois à l'événement milanais.

D'importantes confirmations proviennent également des indicateurs liés à la sphère des entreprises. Dans la lignée des dernières éditions de l'EICMA, le nombre de professionnels de l'industrie sélectionnés et profilés est conforme aux critères de qualité renouvelés introduits en 2022 : Cette année, plus de 38 000 professionnels venus de 126 pays différents ont participé à l'événement.

La présence de journalistes, de créateurs de contenu, d'experts et de professionnels de la communication a augmenté, avec un solide +13% sur 2023 et une provenance de pas moins de 74 pays, ils atteignent presque le nombre de 8000. Des médias qui ont rendu compte des nombreuses innovations apportées par les constructeurs, revenus en masse pour cette édition 2024, et du contenu proposé par l'organisation à l'extérieur et à l'intérieur des pavillons. En effet, avec une surface record de plus de 330 000 mètres carrés, l'EICMA a enchanté les visiteurs et les médias dans la zone MotoLive en plein air, animée par des spectacles, de nouveaux divertissements, des essais de motos, 8 heures de couverture télévisée en direct et, surtout, par les courses mettant en scène des pilotes internationaux et des légendes du sport automobile, ainsi que les motos d'aventure bicylindres, reines du marché de la moto. A noter également le succès de l'espace Gaming, pris d'assaut par des milliers de jeunes, ainsi que l'espace Start up & Security créé grâce à la collaboration et au soutien de l'ITA, l'agence commerciale italienne pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes. L'exposition « EICMA: 110 ans de design deux-roues » organisée pour célébrer l'anniversaire de l'événement à travers une sélection de 36 motos historiques et modernes, a également suscité un grand intérêt, avec plus de 20 000 visites.

« Très satisfaits », Pietro Meda, président et directeur général de l'EICMA, et Paolo Magri, qui ont souligné dans le communiqué que « ces chiffres sont la meilleure façon de célébrer une étape aussi unique que le 110e anniversaire de l'EICMA. »

« Depuis l'interruption due à Covid », ont ajouté Meda et Magri, « nous n'avons jamais cessé d'investir et d'envisager l'avenir de l'événement, en mettant en place des services pour les entreprises, des contenus, des actions de promotion et des expériences de visite pour le public. Le retour de tous les fabricants a été une grande fierté, tout comme celle de voir les pavillons remplis de jeunes et de familles : à eux, à tous les passionnés et à nos partenaires va notre plus grand merci. »

Le rendez-vous avec l'EICMA 2025 est fixé du 4 au 9 novembre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555508/EICMA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2551865/EICMA_Logo.jpg