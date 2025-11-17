EICMA 2025 : UNE ÉDITION RECORD, ALLIANT PASSION, AFFAIRES, NOUVEAUX CONTENUS ET NOUVELLES FAÇONS DE SE RENDRE AU SALON

La 82e édition du Salon international du deux-roues ferme ses portes avec plus de 600 000 visiteurs. Croissance des opérateurs internationaux, du public, des médias, des pays représentés et des initiatives spéciales : MotoLive fête ses vingt ans avec des courses mettant en scène des légendes du sport automobile, un grand succès également pour l'exposition « Desert Queens » et l'espace Y.U.M. dédié à la mobilité urbaine.

MILAN, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le rideau tombe sur la 82e édition de l'EICMA - Salon international du deux-roues, et cette année encore, les résultats sont records. En six jours, plus de 600 000 visiteurs, dont le public, les professionnels, les opérateurs de l'industrie et les médias, ont confirmé le succès d'une édition qui a combiné divertissement, opportunités d'affaires et passion, confirmant son statut de référence mondiale pour l'industrie, les motards et la culture motocycliste.

EICMA: SEE YOU IN 2026

Avec plus de 730 exposants de 50 pays et plus de 2 000 marques représentées, l'EICMA 2025 consolide la croissance enregistrée ces dernières années et réaffirme sa dimension internationale. La force de l'exposition réside dans les chiffres : De l'édition post-Covid de 2021 à aujourd'hui, le nombre de visiteurs, d'exposants et la superficie ont littéralement doublé.

Les chiffres de 2025 pour les opérateurs B2B sont également significatifs : plus de 43 000 professionnels de 167 pays, profilés et accrédités selon des normes plus élevées que par le passé, ont animé les pavillons lors des journées réservées au secteur, générant de nouvelles opportunités de réseautage et d'affaires. Dans ce domaine, l'augmentation du nombre d'opérateurs étrangers est particulièrement significative : 28% par rapport à 2024. En termes de communication, la présence de journalistes, de médias, de techniciens et de créateurs de contenu a encore augmenté : a dépassé les 8 200 personnes originaires de 67 pays.

Parmi les attractions les plus populaires de l'événement de cette année, le 20e anniversaire de MotoLive, l'arène extérieure de plus de 60 000 mètres carrés, la plus grande jamais vue, qui a fait vibrer le public avec des courses, des spectacles acrobatiques, des essais, des compétitions de motos d'aventure bicylindres, et l'extraordinaire Champions Charity Race retransmise en direct à la télévision, qui a rassemblé douze légendes du sport automobile pour une bonne cause.

L'exposition a été enrichie par l'exposition « Desert Queens », créée en collaboration avec ASO - Amaury Sport Organisation : un hommage à l'histoire et à la légende du Rallye Dakar, avec 31 motos originales exposées pour la première fois en Italie, et des rencontres quotidiennes avec les protagonistes du rallye le plus célèbre du monde, qui a attiré plus de 42 000 visiteurs.

L'espace Y.U.M. - Your Urban Mobility a également connu un grand succès, où des milliers de visiteurs ont pu essayer gratuitement plus de 40 véhicules, dont des scooters, des cyclomoteurs et des quadricycles électriques et endothermiques. Cet espace de 4 000 m² a confirmé la capacité de l'EICMA à interpréter les nouvelles tendances en matière de mobilité urbaine.

L'édition 2025 a parlé le langage des émotions avec son slogan « That's Amore », un hymne à la passion qui unit les constructeurs, les pilotes et le public. De la Tattoo Station, où plus de 80 000 tatouages temporaires ont été appliqués, à la scène centrale MotoLive, aux contenus expérientiels répartis dans les pavillons, en passant par l'Adventuring Area et la zone dédiée aux Start-ups et à la sécurité avec la police, le thème de l'appartenance et de l'amour des deux roues a imprégné tous les espaces de l'événement.

L'espace de jeu a également confirmé sa popularité, attirant des milliers de jeunes et de moins jeunes pour jouer sur les simulateurs. Sur une surface impressionnante de plus de 300 mètres carrés, la plus grande jamais créée, les visiteurs ont pu vivre des expériences de conduite immersives grâce à huit simulateurs de pointe avec de vraies motos. Les défis du circuit mondial de Misano Marco Simoncelli ont fourni de l'adrénaline et du divertissement, enrichis par la présence de VIP, d'influenceurs et de pilotes internationaux.

Enfin, le plan de mobilité extraordinaire mis en œuvre par l'EICMA avec ATM, la municipalité de Milan et Trenord a été très bien accueilli. Grâce à la participation intelligente du public et à son comportement, plus de 15 000 places de parking gratuites dans la ville, des connexions améliorées et des concessions ferroviaires ont permis aux visiteurs de vivre une expérience et un accès plus fluides, plus durables et plus ordonnés que par le passé, malgré l'impact significatif de l'EICMA sur la région métropolitaine de Milan, ce qui a contribué au succès et aux chiffres records de cette édition.

« L'EICMA 2025 marque la consécration complète de la transition d'une foire commerciale à un événement d'exposition global et attrayant », a déclaré le président de l'EICMA, Pietro Meda, et le directeur général, Paolo Magri. « Nous avons travaillé dur pour augmenter le contenu, améliorer l'accès à l'exposition et l'expérience des visiteurs. Les chiffres impressionnants et la qualité du contenu démontrent que l'événement est devenu une expérience unique qui allie affaires, innovation et passion. Nous remercions également les exposants et nos partenaires, qui ont cru et investi dans cette évolution, contribuant à faire de l'EICMA un lieu vivant qui présente le présent et l'avenir de l'industrie du deux-roues ».

Avec une superficie totale de plus de 300 000 mètres carrés et une offre riche et en constante évolution, l'EICMA 2025 se termine sur une note élevée de participation, d'innovation et de passion partagée. La date est déjà fixée pour l'année prochaine, du 3 au 8 novembre, lorsque l'événement reviendra à Fiera Milano Rho pour écrire un nouveau chapitre de son histoire centenaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823412/EICMA_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801594/5623158/EICMA_Logo.jpg