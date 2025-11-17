EICMA 2025: una edición que bate récords

La 82ª Exposición Internacional de Motocicletas y Vehículos de Dos Ruedas clausura su edición con más de 600.000 visitantes. Se observa un crecimiento en operadores internacionales, público, medios de comunicación, países representados e iniciativas especiales: MotoLive celebra veinte años con carreras protagonizadas por leyendas del motociclismo, un gran éxito también para la exposición "Desert Queens" y el espacio Y.U.M. dedicado a la movilidad urbana.

MILÁN, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se cierra la 82ª edición de EICMA – Salón Internacional de Motocicletas y Vehículos de Dos Ruedas – y, un año más, los resultados son récord. En seis días, más de 600.000 visitantes, entre público general, profesionales, operadores del sector y medios de comunicación, confirmaron el éxito de una edición que combinó entretenimiento, oportunidades de negocio y pasión, consolidándose como referente mundial para la industria, los motoristas y la cultura motociclista.

EICMA: SEE YOU IN 2026

Con más de 730 expositores de 50 países y más de 2.000 marcas representadas, EICMA 2025 consolida el crecimiento registrado en los últimos años y reafirma su dimensión internacional. La fortaleza del evento reside en las cifras: desde la edición posterior a la COVID-19 de 2021 hasta la actualidad, el número de visitantes, expositores y espacio de exposición se ha duplicado.

Las cifras de 2025 para los profesionales B2B también son significativas: más de 43.000 profesionales de 167 países, con perfiles y acreditaciones más exigentes que en ediciones anteriores, dieron vida a los pabellones durante las jornadas dedicadas al sector, generando nuevas oportunidades de networking y negocio. Destacó especialmente el aumento de profesionales extranjeros, que creció un sólido 28 % con respecto a 2024. En el ámbito de la comunicación, se registró un incremento adicional en la presencia de periodistas, medios de comunicación, técnicos y creadores de contenido, que superaron los 8.200 procedentes de 67 países.

Entre las atracciones más populares del evento de este año se encontraba el 20º aniversario de MotoLive, el recinto al aire libre de más de 60.000 metros cuadrados, el más grande hasta la fecha, que emocionó al público con carreras, espectáculos acrobáticos, pruebas, competiciones con motos de aventura bicilíndricas y la extraordinaria Champions Charity Race, retransmitida en directo por televisión, que reunió a doce leyendas del deporte del motor por una buena causa.

La exposición se enriqueció aún más con la muestra "Reinas del Desierto", creada en colaboración con ASO – Amaury Sport Organisation: un homenaje a la historia y la leyenda del Rally Dakar, con 31 motocicletas originales expuestas por primera vez en Italia, y encuentros diarios con los protagonistas del rally más famoso del mundo, que atrajo a más de 42.000 visitantes.

El área Y.U.M. – Your Urban Mobility también fue un gran éxito, donde miles de visitantes pudieron probar gratuitamente más de 40 vehículos, incluyendo scooters, ciclomotores y cuadriciclos eléctricos y de combustión. Este espacio de 4.000 m² confirmó la capacidad de EICMA para interpretar las nuevas tendencias en movilidad urbana.

La edición de 2025 transmitió emociones con su lema "That's Amore", un himno a la pasión que une a fabricantes, pilotos y público. Desde la Tattoo Station, donde se aplicaron más de 80.000 tatuajes temporales, hasta el escenario central de MotoLive, pasando por el contenido experiencial repartido por los pabellones, la Zona de Aventuras y el área dedicada a las empresas emergentes y la seguridad con la Policía, el tema de la pertenencia y el amor por las dos ruedas impregnó cada espacio del evento.

La Zona de Juegos confirmó su popularidad, atrayendo a miles de personas, tanto jóvenes como mayores, para disfrutar de los simuladores. Con una impresionante superficie de más de 300 metros cuadrados, la mayor jamás creada, los visitantes pudieron disfrutar de experiencias de conducción inmersivas gracias a ocho simuladores de última generación con motocicletas reales. Los desafíos en el Misano World Circuit Marco Simoncelli proporcionaron adrenalina y entretenimiento, enriquecidos por la presencia de personalidades, influencers y pilotos internacionales.

Finalmente, el extraordinario plan de movilidad implementado por EICMA con ATM, el Ayuntamiento de Milán y Trenord tuvo una excelente acogida. Gracias a la participación responsable del público y a su buen comportamiento, más de 15.000 plazas de aparcamiento gratuitas en la ciudad, mejores conexiones y concesiones ferroviarias garantizaron una experiencia y un acceso más fluidos, sostenibles y ordenados que en ediciones anteriores, a pesar del importante impacto de EICMA en el área metropolitana de Milán, contribuyendo al éxito y a las cifras récord de esta edición.

"EICMA 2025 marca la consolidación de la transición de feria comercial a evento expositivo global de gran atractivo", afirmaron Pietro Meda, presidente de EICMA, y Paolo Magri, consejero delegado. "Nos hemos esforzado por ampliar el contenido, mejorar el acceso a la exposición y enriquecer la experiencia del visitante. La impresionante cantidad y calidad del contenido demuestran cómo el evento se ha convertido en una experiencia única que combina negocios, innovación y pasión. Nuestro reconocimiento y agradecimiento también a los expositores y socios que creyeron en esta evolución e invirtieron en ella, contribuyendo a que EICMA sea un espacio dinámico que muestra el presente y el futuro de la industria de las dos ruedas".

Con una superficie total de más de 300.000 metros cuadrados y una oferta rica y en constante evolución, EICMA 2025 concluye con un gran éxito de participación, innovación y pasión compartida. Ya está fijada la fecha para el próximo año: del 3 al 8 de noviembre, cuando el evento regresará a Fiera Milano Rho para escribir un nuevo capítulo en su centenaria historia.

