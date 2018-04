Eigentümerwechsel von Esaote abgeschlossen

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg )



Als Folge dieses Eigentümerwechsels wird Esaote in einer stärkeren Position sein und die Möglichkeit haben, seine Entwicklungspläne und insbesondere seine Wachstumsprojekte in China zu beschleunigen. Zusätzlich Esaote profitiert von der derzeitigen weltweiten Präsenz und der weit verbreiteten Vertriebsnetzen der neuen Aktionäre und verlässt sich dabei auf die vollständige Komplementarität seiner Produkte mit denen des Konsortiums. Wesentliche Synergien ergeben sich auch durch den Vertrieb der wichtigsten Produkte des Konsortiums auf den internationalen Märkten, in denen Esaote tätig ist.

Das Konsortium besteht ausYufeng Capital (einem führenden Private-Equity-Fonds, der von Jack MA und David YU gegründet wurde), Wandong (Chinas größtem börsennotierten Hersteller medizinischer Geräte), Shanghai FTZ Fund (Chinas erstem Freihandelszone-Fonds), Tianyi (einer Investmentgruppe, die sich auf den Gesundheitssektor konzentriert), Yuyue (der Holdinggesellschaft des größten medizintechnischen Herstellers von Homecare in China) und Kangda (einem führenden OEM-Hersteller und Distributor von medizinischen Bildgebungsgeräten).

Im Rahmen der Vereinbarung, deren Bedingungen bereits am 7. Dezember 2017 bekannt gegeben wurden ( siehe Pressemitteilung vom 7. Dezember und den Newsletter vom 19. April), wird Esaote weiterhin als unabhängiges internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Italien (Genua) und F&E und Produktionsstätten in Italien (Genua und Florenz) und den Niederlanden (Maastricht) operieren.

Moelis & Company fungierte als exklusiver Finanzberater des Konsortiums. Freshfields Bruckhaus Deringer fungierte als Rechtsberater des Konsortiums.

Die Aktionäre von Esaote wurden von Rothschild als Finanzberater unterstützt, während Ares Life Sciences, als Hauptaktionär von Esaote, von Legance - Avvocati Associati als Rechtsberater unterstützt wurde.

Esaote wurde von Bonelli Erede als Rechtsberater unterstützt.

