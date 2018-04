Le changement de l'actionnariat d'Esaote a été complété

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg )



Suite à ce changement d'actionnariat, Esaote bénéficiera d'une position plus forte et aura l'opportunité d'accélérer ses plans de développement, en particulier ses projets de croissance en Chine. En plus de sa présence mondiale actuelle, Esaote bénéficiera des réseaux de distribution étendus de ses nouveaux actionnaires, en s'appuyant sur la complémentarité absolue de ses produits avec ceux du Consortium. D'importantes synergies découleront également de la distribution des principaux produits du Consortium sur les marchés internationaux dans lesquels Esaote exerce ses activités.

Le Consortium est composé de Yufeng Capital (un fonds de placement privé de premier plan cofondé par M. Jack MA et M. David YU), Wandong (le plus grand fabricant d'équipements médicaux coté en Chine), Shanghai FTZ Fund (le tout premier fonds de zone franche en Chine), Tianyi (un groupe d'investissement axé sur le secteur des soins de santé), Yuyue (la société de portefeuille du plus grand fabricant chinois d'équipements médicaux) et Kangda (un important fabricant et distributeur OEM d'équipements d'imagerie médicale).

En vertu de cet accord, dont les termes et conditions demeurent tels qu'annoncés le 7 décembre 2017 (voir le communiqué de presse du 7 décembre et la newsletter du 19 avril), Esaote continuera d'opérer comme société internationale indépendante, avec son siège en Italie (Gênes) et ses centres de R&D et de production en Italie (Gênes et Florence) et aux Pays-Bas (Maastricht).

Moelis & Company a agi à titre de conseiller financier exclusif du Consortium. Freshfields Bruckhaus Deringer a agi en tant que conseiller juridique du Consortium.

Les actionnaires d'Esaote ont été assistés par Rothschild en tant que conseiller financier, tandis qu'Ares Life Sciences, en tant qu'actionnaire principal d'Esaote, a été assisté par Legance - Avvocati Associati en tant que conseiller juridique.

Esaote a été assisté par Bonelli Erede en tant que conseiller juridique.

