Une étoile montante dans les services de conception de circuits intégrés ! Microip est cotée sur le marché boursier émergent de Taïwan le 9 décembre. « La plateforme R&D de conception de circuits intégrés ultra-rapide et la plateforme logicielle ASIC de type CUDA favorisent les puces de nouvelle génération.

TAIPEI, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Microip (Ticker : 7796) a fait ses débuts sur le marché boursier émergent de Taïwan le 9 décembre à un prix de référence de 60 NT$ par action. L'action a ouvert à 74,5 NT$ et a grimpé jusqu'à un sommet de 103 NT$, soit une augmentation de près de 72 %. Avec Concord Securities comme souscripteur, cette cotation apporte un nouvel élan au secteur des semi-conducteurs. Au cœur de son activité se trouve la « plateforme de conception de circuits intégrés ultra-rapide », qui permet à Microip de se développer dans la conception de semi-conducteurs, l'IA et l'IdO. La société a obtenu de multiples projets NRE de la part de grandes entreprises mondiales - couvrant la NFC, les modules de sécurité et les modules de charge sans fil - et s'étend aux domaines de l'IA tels que les soins de santé intelligents, l'automatisation industrielle et les villes intelligentes. Elle a également introduit une « plateforme logicielle de type CUDA » pour stimuler l'efficacité des puces ASIC pour les applications d'IA.

Le capital versé de Microip s'élève à 229,63 millions de NT$. Bénéficiant de la croissance des marchés de l'IA et de l'AIoT, les « services de conception de circuits intégrés » et la « plateforme logicielle d'IA » de la société attirent davantage de clients mondiaux. Les solutions logicielles NFC et AI génèrent des revenus NRE, contribuant à hauteur de 15,04 millions de dollars NT au bénéfice brut au premier semestre 2024, dépassant le chiffre de l'année 2023. En novembre, les recettes cumulées ont atteint 64,93 millions de dollars NT, en hausse de 183 % en glissement annuel, les recettes du mois de novembre ayant à elles seules augmenté de 1 312,40 %.

Selon The Business Research Company, le marché de l'AIoT passera de 7,52 milliards de dollars américains en 2023 à 9,98 milliards de dollars américains en 2024, et à 31,05 milliards de dollars américains en 2028, sous l'impulsion de la 5G, de l'edge computing, des soins de santé et des villes intelligentes. L'approche « designless » de Microip aide les clients à développer des ASIC personnalisés grâce à une conception efficace et à une sélection de fonderies ouvertes, ce qui lui a valu la confiance de leaders de l'industrie tels que MediaTek, WT Microelectronics et Qualcomm.

À l'avenir, Microip continuera à tirer parti de sa « plateforme de conception de circuits intégrés ultra-rapide » pour raccourcir les délais de développement et améliorer la compétitivité. La société prévoit d'élargir son influence dans la conception de semi-conducteurs et l'AIoT, en investissant davantage dans les technologies de recharge sans fil, d'automatisation industrielle et de ville intelligente. Cette approche aidera les clients à mettre rapidement sur le marché des produits de nouvelle génération.

À propos de Microip

Fondée à Taïwan, Microip est spécialisée dans les services de conception de circuits intégrés et d'IA, ainsi que dans l'octroi de licences de propriété intellectuelle. Sa plateforme permet aux entreprises d'utiliser la propriété intellectuelle inutilisée, ce qui réduit les coûts et accélère les cycles de conception. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.micro-ip.com

