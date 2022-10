Ein MACH-fokussiertes Paar: Apply Digital erwirbt E2X.COM, um digitale Lösungen und Handelsdienstleistungen für moderne Unternehmen zu fördern

Durch diese strategische Partnerschaft entsteht eines der größten MACH-fokussierten Unternehmen für digitale Lösungen in den Bereichen Handel und digitale Erlebnisse.

„Wir wissen, dass eine ganz natürliche Verbindung zwischen einem hervorragenden digitalen Erlebnis und Handel besteht - insbesondere dann, wenn modulare Technologie die Grundlage bildet. Wir wissen auch, wie wichtig es ist, ein positives Umfeld für unsere Partner und Mitarbeiter zu schaffen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Es ist wirklich toll, dass wir diese gemeinsamen Werte mit dem Apply-Digital-Team teilen", so Neil Trickett, Managing Director von E2X.COM. „Diese strategische Partnerschaft wird unseren Teams mehr Möglichkeiten bieten, ein hervorragendes digitales Erlebnis für moderne Kunden zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit an digitalen Lösungen für Unternehmen, die den modularen Charakter von MACH nutzen und ihre Agilität, Belastbarkeit und Fähigkeit, einen geschäftlichen Wert zu erzielen, erhöhen möchten."

Infolge der Integration wird Apply Digital mehr als 550 Mitarbeiter in neun globalen Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Chile, den Niederlanden und jetzt auch im Vereinigten Königreich beschäftigen.

Informationen zu Apply Digital

Apply Digital ist ein Produkt-, Plattform- und Handelsanbieter, der innovative digitale Lösungen entwickelt, um seinen Kunden dabei zu helfen, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Das Unternehmen verfolgt einen menschenorientierten Designansatz und nutzt auf MACH basierende moderne, modulare Technologien für seinen Kundenstamm, zu dem Moderna, Tigo, Coca-Cola Embonor, Atlassian und Kraft Heinz gehören.

Apply Digital kann in vielen Bereichen eine Erfolgsbilanz vorweisen, darunter Unterhaltung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und CPG, und hat für seine Arbeit internationale Anerkennung erhalten. Das Unternehmen erwarb im Juli 2022 Reign, einen digitalen Transformationsanbieter, und erhielt im Dezember 2021 eine Wachstumsinvestition von Interlock Equity. Apply Digital ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Dienstleistungsunternehmen für moderne Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf www.applydigital.com.

Informationen zu E2X.COM LTD

E2X.COM ist eine preisgekrönte Digital-Commerce-Agentur mit einem tiefen MACH-Fokus. Das Unternehmen gehört zu den Gründungsmitgliedern der MACH Alliance und wurde von commercetools 2021 und 2022 als „UK Partner of The Year" und von BigCommerce als „EMEA Delivery Partner of the Year 2021" ausgezeichnet.

E2X.COM bietet modulare Handels-, Inhalts- und Betriebsdienstleistungen für Konzerne und andere wachstumsstarke Unternehmen. Das Unternehmen hat eine Vorgehensweise entwickelt, die die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden widerspiegelt und dabei stets eine Kultur der Exzellenz im Hinblick auf die Bereitstellung wahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.e2x.com.

Vaibhav Lohia, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1930703/Apply_Digital_A_MACH_focused_match__Apply_Digital_acquires_E2X_C.jpg

SOURCE Apply Digital