Un rapprochement axé sur le MACH : Apply Digital acquiert E2X.COM pour développer les solutions numériques et les services de commerce pour les entreprises modernes.

Ce partenariat stratégique formera l'une des plus grandes entreprises de solutions numériques axées sur les MACH dans les domaines du commerce et des expériences numériques.

« Nous savons qu'une expérience numérique de qualité va naturellement de pair avec le commerce, surtout lorsqu'elle repose sur une technologie composable. Nous savons également qu'il est important de créer un environnement positif pour que nos partenaires et nos collaborateurs puissent atteindre leur plein potentiel. C'est formidable de trouver cette valeur partagée auprès de l'équipe d'Apply Digital », déclare Neil Trickett, directeur général d'E2X.COM. « Ce partenariat stratégique offrira à nos équipes davantage de possibilités de créer d'excellentes expériences numériques pour les clients modernes. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur des solutions numériques pour les entreprises qui reconnaissent la composabilité de MACH et qui veulent augmenter leur agilité, leur résilience et leur capacité à fournir une valeur commerciale. »

Après l'intégration, Apply Digital comptera plus de 550 employés répartis dans neuf bureaux mondiaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Chili, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

À propos d'Apply Digital

Apply Digital est une entreprise de produits, de plateformes et de commerce qui élabore des solutions numériques innovantes pour aider ses clients à acquérir un avantage concurrentiel. L'entreprise a une approche de conception centrée sur l'humain et s'appuie sur des technologies composables modernes basées sur MACH pour une liste de clients comprenant Moderna, Tigo, Coca-Cola Embonor, Atlassian et Kraft Heinz.

Apply Digital a fait ses preuves dans de nombreux secteurs, dont le divertissement, les soins de santé, la vente au détail et les produits de grande consommation, et a reçu une reconnaissance internationale pour son travail. La société a acquis Reign, une entreprise de transformation numérique, en juillet 2022 et a reçu un investissement de croissance d'Interlock Equity en décembre 2021. Apply Digital est l'une des entreprises de services technologiques modernes à la croissance la plus rapide au monde. Pour plus d'informations, consultez www.applydigital.com .

À propos d'E2X.COM LTD

E2X.COM est une agence de commerce numérique primée et très orientée MACH. La société est l'un des membres fondateurs de l'alliance MACH et a été reconnue comme le « Partenaire britannique de l'année » par commercetools en 2021 et 2022, et comme le « Partenaire de prestation EMEA de l'année 2021 » par BigCommerce.

E2X.COM fournit des services composables de commerce, de contenu et d'opérations aux entreprises et autres sociétés à forte croissance. L'entreprise a construit ses pratiques pour refléter les divers besoins de ses clients, tout en maintenant une culture d'excellence en matière de prestation de services. Pour plus d'informations, visitez www.e2x.com .

