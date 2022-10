Uma combinação focada em MACH: Apply Digital adquire E2X.COM para desenvolver soluções digitais e serviços de comércio para empresas modernas

VANCOUVER, Colúmbia Britânica e LONDRES, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Apply Digital, uma empresa global de inovação, produtos e experiências, anunciou hoje a aquisição da E2X.COM Ltd., uma agência de desenvolvimento e estratégia de comércio sediada em Londres.

"À medida que continuamos a aumentar o valor que oferecemos aos clientes, sentimos que adicionar um sólido recurso de comércio era fundamental. Queríamos um parceiro moderno e culturalmente alinhado — a E2X.COM foi a combinação perfeita", disse Gautam Lohia, cofundador e CEO da Apply Digital. "Desde o primeiro dia, entendemos nosso potencial coletivo, com nosso foco em produtos agregáveis e experiência digital e a profunda experiência em comércio da E2X.COM. Juntos, estamos entusiasmados em criar soluções digitais atraentes para nossos clientes."

Esta parceria estratégica formará uma das maiores empresas de soluções digitais focada em MACH nas áreas de experiências digitais e comércio.

"Sabemos que dispor de uma grande experiência digital naturalmente combina com o comércio, especialmente quando a base é tecnologia agregável. Também sabemos o valor de criar um ambiente positivo para nossos parceiros e pessoas atingirem todo o seu potencial. É ótimo encontrar esse valor compartilhado com a equipe da Apply Digital", disse Neil Trickett, diretor administrativo da E2X.COM. "Esta parceria estratégica trará para nossas equipes mais oportunidades de criar excelentes experiências digitais para clientes modernos. Estamos entusiasmados para trabalhar em conjunto em soluções digitais para empresas que reconhecem a agregabilidade de MACH e desejam aumentar sua agilidade, resiliência e capacidade de entregar valor comercial."

Após a integração, a Apply Digital terá mais de 550 funcionários atuando em nove escritórios globais no Canadá, EUA, México, Chile, Holanda e agora no Reino Unido.

Sobre a Apply Digital

A Apply Digital é uma empresa de produtos, plataformas e comércio que desenvolve soluções digitais inovadoras para ajudar seus clientes a obter vantagem competitiva. A empresa tem uma abordagem de projeto centrada no ser humano e alavanca modernas tecnologias personalizáveis para uma base de clientes como Moderna, Tigo, Coca-Cola, Embonor, Atlassian e Kraft Heinz.

A Apply Digital tem sucesso comprovado em muitos setores, como entretenimento, assistência médica, varejo e CPG, e foi reconhecida internacionalmente por seu trabalho. A empresa adquiriu a Reign, uma empresa de transformação digital, em julho de 2022 e recebeu um investimento para crescimento da Interlock Equity, em dezembro de 2021. A Apply Digital é uma das empresas de serviços modernos de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo. Para mais informações, acesse www.applydigital.com.

Sobre a E2X.COM LTD

A E2X.COM é uma agência de comércio digital premiada com foco profundo em MACH. A empresa foi um dos membros fundadores da MACH Alliance e foi reconhecida como a "Parceira do ano do Reino Unido" pela Commercetools em 2021 e 2022 e como a "Parceira de entrega da EMEA do ano de 2021" pela BigCommerce.

A E2X.COM oferece serviços agregáveis de comércio, conteúdo e operações para empresas e outras empresas de alto crescimento. A empresa criou suas práticas para refletir as diversas necessidades de seus clientes, ao mesmo tempo em que mantém sempre uma cultura de excelência em entrega. Para mais informações, acesse www.e2x.com.

